ABJ Företaget söker ambulerande Begravningsrådgivare/Cermonivärd
2025-11-14
Söker du ett meningsfullt arbete där medmänsklighet står i centrum?
Hos oss får du arbeta med uppgifter som verkligen betyder något, i ett företag som sätter etik, respekt och omtanke i första rummet. Du får möjlighet att utvecklas i en öppen och stödjande arbetsmiljö där vi lär av varandra, tar ansvar tillsammans och ständigt strävar efter att förbättra vårt sätt att arbeta.
Som begravningsrådgivare och ceremonivärd är du en trygg vägledare för människor i en livssituation som kräver både omtanke och lyhördhet. Du blir en del av ett sammansvetsat team som med värme och empati hjälper våra kunder att ta viktiga beslut i en svår stund. Vår utgångspunkt är alltid kundens behov och med närvaro och respektfullhet skapar vi personliga och värdiga avsked.
Du har daglig kontakt med människor i olika livssituationer och ansvarar för kundmöten samt kontakt med församlingar, samfund, samarbetspartners, leverantörer och myndigheter. Du är även ceremonivärd vid förrättningar i både kyrkor och kapell.
Tjänsten är ambulerande och innebär arbete på våra begravningsbyråer i Uppsala, Knivsta, Märsta och Sigtuna, beroende på verksamhetens behov. Det ger dig en varierad och dynamisk arbetsvardag där du får möjligheten att bidra där du behövs bäst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du växa med uppgiften i ett företag som bedriver begravningsverksamhet på flera orter. Vi är en verksamhet i utveckling, och för rätt person finns goda möjligheter att bidra till positiv förändring och påverka framtidens arbetssätt.
Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete i en trivsam arbetsmiljö med stark sammanhållning. Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv skapar nya möjligheter och bidrar till en mer framgångsrik arbetsplats. Vår förhoppning är att du vill vara med och bidra till ett öppet och inkluderande klimat som speglar det samhälle vi verkar i.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför erbjuder vi förmåner som främjar både utveckling och välmående - bland annat friskvårdsbidrag, pensioner, försäkringar och löpande kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din yrkesroll.
Vem vi söker
Vi söker dig som är utåtriktad, empatisk och har en genuin känsla för service. Du är en trygg och stabil person som med lyhördhet och respekt möter varje kund utifrån deras unika behov. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter med noggrannhet och omtanke.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har lätt för att samarbeta i olika konstellationer. Du är flexibel och anpassningsbar, och trivs med att arbeta i olika miljöer och möta nya människor. Din administrativa förmåga är god, och du är van vid att arbeta med digitala verktyg. Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
För mer information om tjänsten
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Jimmy Wreede, jimmy.wreede@abjforetaget.se
, 018-65 64 45.
Skicka in din ansökan innehållandes CV och personligt brev till jimmy.wreede@abjforetaget.se
så snart som möjligt, intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Verksamheten
Stiftelsen IGNIS äger IGNIS Begravningsbyråer, ABJ Företaget, Frid Begravning, Eskilstuna Begravningsbyrå och Westlings Begravningsbyrå. Stiftelsen drivs utifrån ideellt syfte med fokus att verka för goda begravningsseder och ett värdigt omhändertagande av avlidna. IGNIS Begravningsbyråer är en av Sveriges största privata auktoriserade begravningsbyrå. Att vi är auktoriserade innebär bland annat att våra medarbetare har genomgått auktorisationsutbildningar anordnade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: jimmy.wreede@abjforetaget.se
