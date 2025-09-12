ABF Vux söker lärare inom Hotell och Handel
Vi söker en lärare som vill arbeta i en mångkulturell miljö med vuxna studerande.
Utgångspunkten för vår undervisning är elevernas intressen, nyfikenhet och lust att lära. Våra ledord är eleven i fokus, engagemang och resultat. Vi bygger vårt lärande på den vuxnes livsvärld - samtidigt som vi utmanar den. När våra elever överträffar sina egna förväntningar har vi verkligen lyckats! Kvalifikationer
Du är utbildad inom serviceyrken såsom hotell eller handel med erfarenhet från undervisning av vuxna. Meriterande om du har några års praktisk yrkeserfarenhet som lärare. Behörighet i andra ämnen (t ex svenska som andraspråk) är också meriterande.
Du är engagerad samt har förmåga och vilja att utveckla människor genom ett inkluderade arbetssätt. Som person är du en problemlösare som kan driva verksamheten framåt. Du är kreativ, strukturerad och har en förmåga att inspirera andra.
Du har god vana vid att hantera olika administrativa system och använder it/datastöd som en naturlig del av ditt arbete.
För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare som vill samverka i arbetslaget.
Du som söker
* är öppen för elevers olikheter och mångkulturalitet
* drivs av att våra elever ska klara sin utbildning och nå sina mål
Anställning
Vi erbjuder 50%, visstidsanställning Höstterminen 2025 vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Semesterrätt 30 dagar (för heltid) och flexibel arbetstid. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega och fackförbunden Sveriges Lärare och Vision.
Du som erbjuds denna tjänst kommer behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Du som går vidare i rekryteringsprocessen kommer att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation och behörighetsförteckning. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Intervjuer hålls löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan rekryteringstidens slut.
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen. ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vi bedriver även distansutbildningar på många platser i landet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf Göteborg Vuxenutbildning AB
(org.nr 556454-1380), http://www.abfvux.se Arbetsplats
ABF Vux Kontakt
Rektor YRK
Charlie Kolander charlie.kolander@abfvux.se 070-3001312
9505156