ABF Norr söker en Verksamhetsutvecklare till Norra Norrbotten
ABF Norr / Organisationsutvecklarjobb / Gällivare Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gällivare
2026-03-13
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABF Norr i Gällivare
ABF är Sveriges ledande studieförbund med rötter i arbetar-rörelsen. Vi arbetar med studiecirklar, kulturarrangemang och folkbildning för att stärka demokrati, jämlikhet och människors möjligheter att påverka sina liv.
ABF Norr verkar i hela Norrbotten och samarbetar med föreningar, organisationer och kulturaktörer för att skapa ett levande och inkluderande kulturliv.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att utveckla och samordna folkbildningsverksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samverkansparter.
Arbetet innebär både planering, nätverkande och praktiskt genomförande av verksamhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
utveckla och samordna studiecirklar och folkbildningsinsatser
samarbeta med föreningar, kulturaktörer och lokala nätverk
planera och genomföra kulturarrangemang och utbildningar
stödja cirkelledare och föreningar i deras verksamhet
arbeta med projektutveckling och lokala initiativ
administrera och följa upp verksamhet i våra system
bidra till ABFs närvaro och utveckling i Gällivare och Jokkmokk
Arbetet innebär en stor grad av självständighet och mycket kontakt med människor i civilsamhället.
Vi söker dig som
delar folkbildningens och arbetarrörelsens värderingar
är initiativrik, strukturerad och bra på att samarbeta
trivs med att arbeta nära föreningsliv och ideella organisationer
har god administrativ förmåga
är kommunikativ och relationsskapande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av folkbildning, föreningsliv eller civilsamhälle
erfarenhet av projektarbete eller verksamhetsutveckling
kunskap om kultur- eller utbildningsverksamhet
Anställningsvillkor
Tjänst: Verksamhetsutvecklare
Omfattning: Heltid (eller enligt överenskommelse)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbete på kvällar och helger kan förekomma
Då resor utgör en stor del i tjänsten är körkort B ett krav (samt egen bil).
ABF strävar efter att öka mångfalden inom organisationen och ser därför sökande med olika bakgrunder.
Placeringsort
Placeringsort är Gällivare och del av tjänsten innefattar även arbete i Jokkmokk. Tjänsten omfattar vid behov arbete i Norra Norrbotten.
Arbetstid/varaktighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning på 6 månader tillämpas. Kvälls- och helgjobb kan förekomma.
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Lön: Fast lön enligt avtal.
Kontaktperson
Verksamhetsområdeschef Nina Stålnacke, tel: 072-601 64 08, E-postadress: nina.stalnacke@abf.se
Fackligt ombud
Kristina Åhl, ABF Norr via Handels avd 33, tel: 076-568 27 11, E-postadress: kristina.ahl@abf.seSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: nina.stalnacke@abf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf Norr
Hantverkaregatan 26 (visa karta
)
982 32 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lokalkontor Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Nina Stålnacke nina.stalnacke@abf.se 072-601 64 08 Jobbnummer
9796178