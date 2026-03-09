AB Stockholms Spårvägar söker erfarna Fordonstekniker
2026-03-09
Vill du bidra till ett mer klimatsmart resande för våra resenärer och hålla hjulen i gång i Stockholm? Vill du att våra resenärer ska ha en säker, trygg och behaglig upplevelse och komma fram i tid?
Då har vi jobbet för dig!
Som fordonstekniker ser du till att samtliga fordon är säkra, tillgängliga och i gott skick. Underhållsverksamheten består av funktioner för beredning och planering, reservdelar och inköp samt instruktioner och provning.
Teamet består av såväl dag- som natt tekniker och skiftgående tekniker. Alla är mobila och du har din arbetsplats på depåerna i Ulvsunda eller Neglinge.
Som nyanställd får du den utbildning som krävs för att genomföra ett säkert och kvalitativt underhåll.
För att lyckas i rollen har du:
3-årig gymnasieutbildning inriktning ellära eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i matematik, svenska och engelska
God IT-vana
B-körkort
Erfarenhet av fordons branschen
Som person är du ansvarsfull, har hög medvetenhet kring säkerhet och vana att följa rutiner och instruktioner. Du har god förmåga att behålla lugnet även när det uppstår oplanerade situationer. Du har gott omdöme och erfarenhet av att bedöma situationer och kunna anpassa ditt agerande utifrån dessa med gott resultat.
Du gillar att samarbeta med dina arbetskamrater och att ha kontakt med andra funktioner inom depån.
Välkommen med din ansökan i dag! Vi gör löpande urval och anställning kan ske under annonseringstiden.
AB Stockholms Spårvägar har sin grund i en lång och gedigen spårvägstradition i Stockholm. Med högsta säkerhet, omtänksamhet, noggrannhet och kunnande driver vi både spårvägstrafik och järnvägstrafik i Stockholm. Vi har fyra platskontor, Djurgården, Lidingö samt i Ulvsunda och i Neglinge.
Vår trafik omfattar
Lidingöbanan: Ropsten - Gåshaga Brygga
Spårväg City: T-Centralen - Waldemarsudde
Nockebybanan: Brommas anrika spårvägslinje från 1912, Alvik - Nockeby
Tvärbanan, Sickla - Solna station och Bromma flygplats - Alviks strand
Saltsjöbanan, järnväg med anor från 1893, Saltsjö-Järla - Saltsjöbaden/Solsidan.
Läs mer om oss här.
Om Stockholms Spårvägar - AB Stockholms Spårvägar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verkstadschef
Johan Wessman för Ulvsunda depån, Tfn 072 180 45 01
Dilawer Sadighi för Neglinge depån, Tfn 070 286 49 12
AB Stockholms Spårvägar omfattas av kollektivavtal tecknat mellan Almega Tågföretagen och de fackliga organisationerna ST, SRAT-TJ och Seko.
Kontaktpersoner till fackförbund
Katarina Strömberg
SRAT-TJkatarina.stromberg@sparvagar.se
Doris Philip
ST doris.philip@sparvagar.se
Bryar Rashid
Seko bryar.rashid@sparvagar.se
Ulrika Carlsson
Seko Lokalbaneklubbenulrika.carlsson@sparvagar.se Så ansöker du
