7-årig tjej i Älvsjö söker en personlig assistent att upptäcka världen med!
2026-03-10
Hej!
Jag är en glad tjej på 7år som bor i Älvsjö. Är nyfiken och har mycket att säga om det mesta. Min funktionsnedsättning är dyskenetisk cerebral pares, vilket gör att jag har en alternativ kommunikation, och använder något som heter PODD och ögonstyrd dator för att kommunicera.
Vill du bli min nya assistent, som assisterar mig när jag upptäcker världen?
Jag gillar aktiviteter och tycker det mesta är roligt som att läsa böcker, spela spel och leka med dockor. Jag vill börja spela frame fotboll och över mycket hemma med fotbollen. Men det absolut roligaste jag vet är när det händer något tokigt som t.ex. när min storebror gör något tokigt.
Vem är du som söker?
• En utåtriktad person som har barnasinnet kvar
• Snäll och med glimten i ögat
• Någon som har lätt för att läsa av signaler
• Är inkännande
• Du är lugn, tålmodig och positiv i ditt sätt att vara.
• Behärska svenska i tal och skrift
Tjänstens omfattning: 1-2 vardagar, kl.16-20, och ett helgpass varannan vecka, kl.10-20 samt extra vid behov.
Tillträde omgående
Vi kallar till intervju löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Individuell lönesättning. Kollektivavtal: Fremia.
Du kommer även erbjudas friskvård, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling.
Obs! Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret.
