69% dygnspass eller extrajobb? 2 tjänster som assistent på södra ön

2026-01-27
Är du flexibel, gillar ett aktivt liv och vill ha ett meningsfullt arbete? Vi söker nu två nya kollegor till vårt team kring en man med MS på södra ön. Här blir du en viktig del av vardagen och hjälper till med allt från aktiviteter till personlig omvårdnad.
Om tjänsterna
Vi söker nu assistenter till två olika tjänster
Alternativ 1: Deltidstjänst (ca 10 timmar/vecka)
Omfattning: Ca 25% (2-3 pass i veckan).
Arbetstider: Dagtid kl. 08:45-13:00.
Beskrivning: Passen utförs som dubbelassistans (ni är två assistenter som arbetar tillsammans). Du bör ha möjlighet att arbeta främst helger, men pass förekommer under hela veckan.
Alternativ 2: Tjänst på 69% med dygnspass
Omfattning: 69% av en heltid.
Arbetstider: Förlagda till dygnspass 9-9 , vilket ger en sammanhängande arbetstid och längre ledighetsperioder däremellan.
Beskrivning: För dig som vill jobba mer koncentrerat och ha mer sammanhängande fritid. I denna tjänst får du en djupare kontinuitet i arbetet.
Vem söker vi?
Din roll blir att assistera mannen i hans vardag, både i hemmet och vid aktiviteter som kortspel och boccia.
Fysisk styrka: Arbetet innebär tunga lyft, så du behöver ha en god fysik.
Erfarenhet: Det är meriterande om du har erfarenhet av omvårdnad och användning av olika hjälpmedel.
Personlighet: Du är en person som sprider positiv energi, är lyhörd och trivs med att ge stöd där det behövs.
Vi erbjuder
En meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt.
En glad och aktiv arbetsmiljö på södra Gotland.
Tydliga rutiner och ett gott samarbete med kollegor.
Betald introduktion Publiceringsdatum2026-01-27
Välkommen med din ansökan! Ange tydligt i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av (10 tim/vecka eller 69% dygnspass).
Plats: Klintehamn
Tillträde:Omgående
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.
Assistans på Gotland AB Kontakt
