63 årig man i Höör söker personliga assistenter
2025-10-16
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Assistans AB!
SAAND Service & Omsorg är verksamma inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Linköping, Botkyrka, Västervik, Loftahammar, Karlstad och Örebro med huvudkontoret i Linköping.
VEM ÄR UPPDRAGSGIVAREN?
Mannen är en ungdomlig 62 åring som nyligen har flyttat till Höör. Mannen och hans adoptivpappa spenderar oftast dagarna tillsammans och pappan bor centralt i Höör. Mannen har nedsatt rörelseförmåga, nedsatt hörsel- och talförmåga samt är rullstolsburen.
Det ingår i jobbet att följa kunden i hans vardag och hjälpa honom med allt han inte själv kan göra i ett hem. Att stiga upp från sängen till rullstol, toabesök, påklädning, laga till frukost, fika och middag samt mata honom (viktigt att vara högerhänt). Var inte orolig, du får en ordentlig inskolning. KÖRKORT manuell är ett krav eftersom mannen har en bil som assistenterna kör när aktiviteter görs utanför hemmet. Vilket kunden uppskattar.
Det är meriterande om du har jobbat med personer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt hörsel- och talförmåga. Mannen tycker det är trevligt att socialisera sig med assistenterna, där en pektavla används för att driva en konversation. Tålamod är därför mycket viktigt.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Uppdragsgivaren söker en person som är: Lugn, pålitlig och en lyhörd person med egen drivkraft och som tycker om att jobba med hjärtat, ha empati, ansvarsfull och initiativtagande, lagar mat och städar i hemmet.
Vårdutbildning är meriterande men inget krav! Personkemin är avgörande. Du får gärna vara teknisk då uppdragsgivaren önskar att assistenten assisterar honom vid datoranvändning.
KÄNNER DU IGEN DIG?
• Vi ser att du är i åldern 30-50 år.
• Du har erfarenhet av att arbeta med personer som har liknande funktionsnedsättning.
• Du har lätt att följa instruktioner och är ödmjuk men kan ta initiativ och planera.
• Du är rökfri och gärna helt tobaksfri, utan starka parfymer samt har körkort.
• Du kan flytande svenska i tal och skrift.
ARBETSTIDER
09:00 -22:00 varierande dagar i månaden. Man landar på 10-12 pass i månaden Så ansöker du
