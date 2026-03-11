60 000 kronor i månadslön, boende betalt och service i världsklass!
PersonalExpressen AB / Förskollärarjobb / Hedemora
2026-03-11
Hjärtligt välkommen till en unik möjlighet att arbeta som legitimerad förskollärare i Norge med mycket hög lön, fint boende betalt och samordnad flytt med högsta möjliga personliga service!
Vi är Nordens bästa, mest personliga och mest ambitiösa konsultföretag inom förskolan - nu söker vi dig som är legitimerad förskollärare och som vill arbeta på välbetalda uppdrag i Norge tillsammans med oss som konsult. Vi har uppdrag med start omgående men söker även personal inför hösten. Kandidater som söker in och som kan flytta för att påbörja ett uppdrag per omgående nu under våren ges dock företräde även inför tilldelningen av höstens välbetalda konsultuppdrag i Norge.
Vi erbjuder uppdrag inom såväl den privata som den kommunala förskolan i Norge. Vi hittar alltid ett uppdrag som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina önskemål om din framtida karriär. Vi bekostar alltid en fin bostad åt dig i närheten av den förskola du tilldelas arbete på och bekostar även dina resor till och från Norge utöver den höga lönen.
Med svensk legitimation som förskollärare behöver du inget särskilt tillstånd för att få arbeta som förskollärare med oss i Norge. Däremot behöver du ordna med ett norskt D-nummer väl på plats i Norge. Detta ordnar du enkelt med genom att besöka det närmsta lokala skattekontoret väl på plats i Norge. Du kan däremot börja arbeta direkt från dag ett utan att du har fått ditt D-nummer vilket för systemet mycket smidigt.
Om du skulle behöva vägledning kring de administrativa delarna kommer vi att ge dig all den fullservice du behöver för att kunna fokusera helhjärtat på ditt nya arbete - vi finns alltid tillgängliga för dig och har all kunskap du behöver för att ta steget fullt ut och komma in på den eftertraktade norska arbetsmarknaden med alla de lönefördelar och andra förmåner som det medför.
Vi tror på att vara Nordens bästa arbetsgivare för förskollärare!
Vi tror på att ha Nordens bästa förskollärare anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för dig. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar och förstår dig så har du kommit helt rätt till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra!
Vi förmedlar professionell, ambitiös och jordnära förskolepersonal efter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de konsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Förskolan och barnens framtid ligger oss givetvis extra varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra konsulter och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag - äventyret väntar bakom hörnet!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig för välbetalt konsultuppdrag med start i närtid!
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt vi kan för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalExpressen AB
(org.nr 559107-0213) Arbetsplats
Hedemora Jobbnummer
9792017