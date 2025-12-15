50-årig kvinna på Frösön söker personliga assistenter (16,8% + timvikarier)
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2025-12-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Östersund
, Krokom
, Sollefteå
, Timrå
, Kramfors
eller i hela Sverige
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Assistanslotsen söker personliga assistenter till vår kund på Frösön. Det finns en tjänst på 16,8% med arbete två lördagar i månaden. Utöver detta söker vi även två timvikarier som kan arbeta vid ordinarie personals ledigheter och sjukfrånvaro.
Arbetstider:
Kl. 10.00-07.00 inklusive en rast mellan kl. 17.00-18.00 och sovande jour mellan kl. 00.30-07.00
Tillträde sker enligt överenskommelse och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM MIG
Jag är en positiv kvinna i 50-årsåldern som är rullstolsburen med ett förvärvat rörelsehinder. Din arbetsplats är förlagd i mitt hem och överallt där jag befinner mig. Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag, såsom personlig omvårdnad, stöttning vid förflyttningar, träning samt vanligt förekommande sysslor i ett hem. Mitt allmäntillstånd varierar från dag till dag vilket innebär att du som söker tjänsten behöver vara tålmodig, anpassningsbar och lyhörd inför mina behov.
Jag gillar att vara ute i naturen oavsett väder och har flera hundar i hemmet, som också är mitt specialintresse. Du som söker bör därför ha en god hundvana med mjuka metoder samt vara bekväm med att gå flera hundpromenader per dag. Beskriv gärna din hundvana i ditt personliga brev.
ÄR DU DEN JAG SÖKER?
Jag som kund söker dig som är pålitlig, lyhörd, noggrann och har god arbetsmoral. Du har humor och är flexibel. Jag vill att du är väl medveten om vad arbetet som personlig assistent innebär och att du har yrkesstolthet. Du får gärna vara utåtriktad men det är också viktigt att du har en känsla för professionalitet och kunna hålla dig i bakgrunden när det behövs eftersom personlig assistans inte handlar om vård för mig utan om att möjliggöra för mig att kunna leva mitt liv.
Eftersom din arbetsplats är i mitt hem är det viktigt att du respekterar mina önskemål och mitt privatliv. Det är också betydelsefullt att du som söker är fullt medveten om tystnadsplikten och respekterar den.
Jag välkomnar sökande oavsett kön och i alla åldrar. Även du som är pensionär är varmt välkommen att söka. Det viktigaste är att personkemin stämmer och att du har rätt inställning till rollen.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den jag söker!
KRAV
Erfarenhet som personlig assistent eller annan vårderfarenhet
Körkort och tillgång till bil, du behöver vara bekväm med att använda din egen bil i tjänsten både när du kör kunden och när hundarna följer med
Ej pälsdjursallergiker
Hundvana
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst på 16,8% och 2 timvikariat vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://www.assistanslotsen.com/sv/om-assistanslotsen Arbetsplats
Assistanslotsen Kontakt
Emelie Eman emelie.eman@inrekraft.se 0706921074 Jobbnummer
9643857