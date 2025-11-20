50% tjänst vardagar erbjudes för trevlig kvinna i Uppsala.
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en glad och positiv assistent till en trevlig kvinna boendes i Uppsala.
Hon är en positiv kvinna som är nyfiken på livet och människor, hon är iväg på aktiviteter, går kurser m.m, hon är rullstolsburen och behöver hjälp med det mesta i sin vardag, förutom sedvanliga arbetsuppgifter så som hjälp med mat, hygien och städ även att följa med på olika aktiviteter, hjälpmedel finns på plats och hon berättar vad hon behöver hjälp med. Vi erbjuder intro pass innan så du känner dig trygg i ditt arbete.
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst på ca.50%, 6 pass i månaden, vardagar, arbetspass 9.00-22.00, du kan också få hoppa in ibland vid sjukdom/sem. Tjänsten kommer påbörjas så snart vi hittat rätt person.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• Kan cykla.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste.
Vi behöver någon som kan påbörja intro ganska snart. Ring för frågor, annars välkommen in med din ansökan! Ersättning
