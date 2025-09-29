50% Specialpedagog till Blackebergs gymnasium
2025-09-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till oss på Blackebergs gymnasium! Vår skola formas av ledorden trivsel och lärande samt idén om ett väl utvecklat samledarskap.
Miljön präglas av högpresterande, engagerade och motiverade elever och personal. Skolan har ett högt söktryck och vi har därför höga antagningspoäng. Blackebergs gymnasium rankas som ett av de bästa gymnasierna i Stockholm. Vi utvecklar ständigt vårt fina studieklimat, som präglas av ett respektfullt samarbete och stark gemenskap mellan personal och elever. Vår styrka är att vi lyckas kombinera hög kvalitet på utbildningen med en trivsam miljö och många roliga elevaktiviteter. Blackebergs gymnasium har ca 1250 elever och 115 medarbetare. Vi har organiserat skolan i arbetslag samt ämneslag. Till hösten söker vi en specialpedagog. Skolan erbjuder Samhällsprogrammet (Sa-Sa och Sa-Bet), Naturvetenskapsprogrammet (Na-N, Na-S och Na-variant musik och arkitektur), Ekonomiprogrammet(Ek-Ek) samt introduktionsprogrammen IMS och IMA.
Länk till skolan: https://blackebergsgymnasium.stockholm/
Din roll
Du kommer vara en av två specialpedagoger på skolan och ni kommer båda att vara de viktiga spindlarna i det pedagogiska nätet på skolan. Du kommer att arbeta med generella insatser på övergripande nivå men också på grupp- och individnivå. Ditt arbete är både främjande, förebyggande och åtgärdande. Du arbetar nära skolledningen, är en del av elevhälsoteamet och arbetar nära arbetslagen och med handledning av enskilda lärare. Du arbetar för att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och integrerande och skapar därmed delaktighet för alla elever.
Du gör, i samarbete med lärarna, pedagogiska kartläggningar och genomför fördjupade läs- och skrivutredningar för elever på skolans alla program. Du kommer att ha ett nära samarbete med specialpedagog och lärare med specialpedagogiska uppdrag. Du utformar tillsammans med de biträdande rektorerna och den samlade kompetensen inom EHT åtgärdsprogram. Du träffar klasser och ibland enskilda elever för att prata om studieteknik. Du identifierar och förmedlar kunskap om extra anpassningar, samt utvecklar och implementerar stödstrukturer och hjälpmedel. Du gör gärna lektionsobservationer för att se och utveckla lärmiljöer och förhållningssätt i klassrummen utifrån ditt specialpedagogiska perspektiv. Du är en självklar deltagare på klasskonferenser och ämneskonferenser.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med specialpedagogexamen och med ett brinnande intresse att i samarbete med lärare, elevhälsoteam och skolledning utveckla skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd samt inkluderande undervisning. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med gymnasieelever.
Du har personlig mognad, har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa och underhålla relationer. Du är självständig och initiativtagande, du är empatisk och visar gott omdöme, du är även strukturerad och kreativ.
Du har en väl utvecklad förmåga när det gäller att uttrycka dig i tal och skrift samt en gedigen digital kompetens. Meriterande är erfarenhet av administrativa system såsom Prorenata, Agresso, E-dok och Infomentor.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som specialpedagog i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning i nätverk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5569". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Blackebergs gymnasium Kontakt
Catrine Hedlund catrine.hedlund@edu.stockholm.se 08-50838606 Jobbnummer
9532065