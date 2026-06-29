5-7 amanuenser för arbete som museivärd vid Skissernas Museum (10-20%)
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2026-06-29
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Skissernas Museum vid Lunds universitet är en dynamisk och kreativ arbetsplats där konstnärlig process och offentlig konst står i centrum. Här finns världens främsta samling med skisser och förarbeten till offentlig konst. Utifrån samlingarna och ett rikt och varierat utbud av utställningar, programverksamhet och pedagogik stärker vi museiupplevelsen och skapar goda förutsättningar för museet som mötesplats för en bred publik. Med tillgänglighet och bemötande i fokus strävar vi efter att ge besökarna den bästa museiupplevelsen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som värd är du museets ansikte utåt och ser till att alla våra besökare får ett så bra bemötande som möjligt. Du ansvarar för besökarnas och konstens säkerhet, bemannar entrén och kassan, håller introduktioner och visningar samt tar emot olika besöksgrupper. Du är en viktig del i besökarens upplevelse och står för värdskap på hög nivå.
Behörighet
Endast den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens. (5 kap 10 § HF) Kvalifikationer
Vi söker dig som är student vid Lunds universitet och har ett stort intresse för modern och samtida konst. Du talar engelska och förstår samt kan göra dig förstådd på enkel svenska och känner dig bekväm med att möta besökare på dessa språk. Du har erfarenhet av muntliga presentationer för publik och är bekväm med att hålla guidade visningar på engelska.
För anställningen krävs:
Antagningsbevis och/eller registreringsintyg från kurs eller utbildning vid Lunds universitet för höstterminen 2026. Studierna kan vara på heltid eller deltid, på plats eller distans.
Minst en termins (30 hp) högskolestudier i konsthistoria, arkitektur, konstnärlig utbildning eller annat närliggande ämne som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt antagningsbesked till motsvarande kurs höstterminen 2026.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med service och bemötande
God förmåga att uttrycka sig i tal på engelska och enkel svenska
Erfarenhet av att hålla guidade visningar eller annan muntlig presentation inför publik
Meriterande för anställningen är:
Ytterligare språkkunskaper utöver engelska och enkel svenska
Kunskap om museets samling
Kunskap om museets fokusområden kreativ process och offentlig konst
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som drivkraft, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Du uppskattar att vara en lagspelare i ett passionerat team, har ett lyhört och flexibelt förhållningssätt i bemötande och är tålmodig och tydlig. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan arbeta strukturerat och självständigt, även under stressiga situationer. Övrig information
Vi söker 5-7 amanuenser på omfattningar mellan 10–20%, av heltid för tidsbegränsad anställning under perioden 14 september 2026 – 27 juni 2027, eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är oregelbunden med en genomsnittlig veckoarbetstid på 38 timmar om heltid och regleras i lokalt kollektivavtal.
Arbetstiden är förlagd var tredje helg, vilket motsvarar 8–9 %. Resterande tid, ca 12h eller 2 arbetspass/månad, förläggs löpande efter verksamhetens behov och kräver därför flexibilitet. Arbetet kan förläggas både dagtid, kväll och helg.
Tjänstgöring vid följande tillfällen är obligatorisk:
Utbildningsdag, tisdag 15 september kl. 14.00-18.30
Kulturnatten, lördag 19 september kl. 14.00-22.00
Konstkväll, lördag 17 oktober antingen dag eller kväll
Personalvisning, tisdag 24 november kl. 17.15-19.00
Vissa dagar under jul- och nyårperioden, 22 dec 2026 – 6 januari 2027 under museets öppettider
Så här söker du
Tjänsterna söks via Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev om max en A4 där du motiverar varför du är intresserad av anställningen och hur dina meriter motsvarar kraven. Du ska även tydligt motivera och redogöra för hur anställningen bidrar till dina studier. Ansökan ska även innehålla CV. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet.
Intervjuer kommer att hållas 17–18 augusti. Vänligen ange din tillgänglighet vid intervjutillfällena i din ansökan.
Vid frågor om tjänsten kontakta biträdande museichef Magnus Borgkvist Johansson, magnus.borgkvist_johansson@skissernasmuseum.lu.se
.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Paradisgatan 2 (visa karta
)
223 50 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9982337