5 Testledare/acceptanstestledare Till Edge Associates (stockholm)
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2026-08-03
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🚀 Vi söker upp till 5 Acceptanstestledare till EDGE Associates!
📍 Plats: Stockholm
🌟 Om rollen
Vi söker nu senior Testledare/Acceptanstestledare. Du blir en del av vårt team som anställd och kliver direkt in i ett viktigt och samhällsnyttigt uppdrag hos en av våra kunder inom Region Stockholm.
I den här rollen får du ett övergripande ansvar för planering, samordning och genomförande av acceptanstest (UAT) vid införande och vidareutveckling av kritiska IT-stöd inom hälso- och sjukvården.
Du spelar en central roll i att säkerställa att levererade lösningar uppfyller såväl verksamhetskrav och regulatoriska krav som höga krav på informationssäkerhet och dataskydd inför driftsättning.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Planera och leda acceptanstest (UAT) inom både projekt och förvaltning.
Ta fram och förvalta riskbaserade teststrategier och acceptanstestplaner.
Säkerställa full spårbarhet mellan verksamhetskrav och testfall.
Koordinera och vägleda verksamhetsrepresentanter och testresurser.
Säkerställa tillgång till korrekt, anonymiserad testdata samt hantera regulatorisk efterlevnad (GDPR och patientdatalagen).
Samverka med externa leverantörer samt interna IT- och driftenheter.
Följa upp defekter, rapportera teststatus och risker samt ta fram beslutsunderlag för Go/No-Go.
🛠️ Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har en gedigen erfarenhet av att leda testarbete i komplexa systemmiljöer med många integrationer.
Vi söker dig som har:
✔️ Kompetensnivå 3 (självgående med dokumenterad, flerårig erfarenhet inom området).
✔️ Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift (CV ska vara skrivet på svenska).
✔️ Minst 4 års erfarenhet som testledare, varav minst 3 år som acceptanstestledare inom de senaste 5 åren räknat från sista anbudsdag.
✔️ Varit huvudansvarig acceptanstestledare i minst 4 genomförda uppdrag inom komplexa verksamhetssystem.
✔️ Erfarenhet att leda acceptanstester med flera verksamhetsområden, flera integrationer och flera leverantörer.
✔️ Erfarenhet att ta fram teststrategi, testplan, koordinera genomförande samt lämna rekommendation om produktionssättning
✔️ Erfarenhet av ReqTest där konsulten själv satt upp teststruktur och dashboards.
✔️ Erfarenhet inom offentlig sektor.
Det är meriterande om du har:
➕ Erfarenhet av testledning i stora program/projekt.
➕ Erfarenhet av teknisk testning.
➕ Erfarenhet av testautomation.
➕ Erfarenhet av API-testning.
➕ Erfarenhet av testdatahantering (TDM).
➕ Erfarenhet av testmiljöer.
➕ Erfarenhet av Reqtest utöver det som anges i de obligatoriska kraven.
➕ Erfarenhet av Azure DevOps.
➕ Erfarenhet av kravhantering.
➕ Erfarenhet av acceptanstest utöver det som anges i de obligatoriska kraven.
➕ Erfarenhet av förändringsledning kopplat till test.
➕ Erfarenhet av att höja testmognad/Test Governance.
➕ Erfarenhet av teststrategi och metodutveckling utöver det som anges i de obligatoriska kraven.
➕ Erfarenhet av leverantörsstyrning.
💡 Varför EDGE Associates?
Hos oss blir du en del av ett innovativt och teknikorienterat team där vi arbetar med spännande och samhällskritiska projekt.
Vi erbjuder:
✅ Fast anställning
✅ Konkurrenskraftig lön där du får merparten av intäkterna du genererar.
✅ Attraktiva förmåner och stort fokus på din work-life balance.
✅ Utmanande uppdrag via våra över 30 egna direktavtal med stora aktörer inom offentlig och privat sektor.
✅ Stark teamkultur där vi delar kunskap och utvecklas tillsammans.
Vill du säkra kvaliteten i framtidens vård-IT tillsammans med oss?
Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: careers@edgeassociates.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge Associates AB
(org.nr 559054-3152), http://www.edgeassociates.se Jobbnummer
10019503