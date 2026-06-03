5 st fasta deltidstjänster till kvinna utanför Skellefteå
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-06-03
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Är du en person med hjärtat på rätt ställe som söker en trygg och meningsfull anställning? Inre Kraft expanderar nu hos vår kund i natursköna Skråmträsk, ca 2 mil utanför Skellefteå. Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent och bidra till en meningsfull vardag för vår kund.
OM TJÄNSTEN
Vi erbjuder fem fasta tillsvidareanställningar med en sysselsättningsgrad på 75–100%. Arbetet är varierat och tiderna är förlagd vardagar och helger på:
Dag och kväll
Natt (jour)
Tillträde sker 1/6 2026, vi ser gärna att du kan påbörja din introduktion senast i mitten av Maj.
OM KUNDEN
Kunden är en medelålders kvinna med intressen för natur, odling, musik, gå på konsert, sova på hotell, besöka kyrkan, varmbad och att se på film. Hon bor ca 2 mil utanför Skellefteå.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Städning och matlagning
Förflyttningar med lyft
Hjälp vid personlig omvårdnad, av- och påklädning samt vid måltidssituationer
Kunden använder sig av rullstol och vårdstyrd el-rullstol
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara humoristisk och noggrann, gärna ha kunskap om vegansk kost. Då vår kund tycker om att se på film och du som assistent läser undertexter för kunden så är det viktigt att du har flytande kunskaper i svenska språket. Det är positivt om du delar kundens intressen för natur, odling, gå på konsert, sova på hotell och vill följa med henne till kyrkan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Flytande kunskaper i svenska språket
Tåla klorerat vatten + simkunskaper
Vara rökfri (kund tål ej rök)
Tåla pälsdjur, katt finns i kundens hem
Erfarenhet som personlig assistent eller annan vårderfarenhet
MERITER
B-körkort och tillgång till bil
Kunskap om vegansk kost
Sysselsättningsgrad: 5 st tillsvidaretjänster på 75-100%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7609666-2032712". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
931 30 (visa karta
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931 30 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9944019