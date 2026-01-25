46034 Family manager sökes i Stockholm
VivBon AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-01-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VivBon AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
En familj i Stockholm söker en självgående och noggrann hushållsansvarig som vill ta ett helhetsansvar för hemmet på deltid. Tjänsten är på cirka 12 timmar per vecka (ca 48 timmar/månad), med viss flexibilitet.
Det här är en varierad roll för dig som trivs med att skapa ordning, struktur och en välfungerande vardag i ett hem. Du kommer att ansvara för både återkommande hushållssysslor och praktiska ärenden - och ibland hjälpa till med enklare administration. Vissa uppgifter sker vid behov (t.ex. hundpassning, bilservice, ärenden)Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Städning ca 1 gång/vecka
Fördjupad och mer grundlig rengöring vid behov, t.ex.: torka av i kyl, rengöra ugn, mer grundlig städning av kök/badrum
Byta sängkläder och handdukar
Strykning
Promenader med hund och hundpassning vid behov
Ärenden, handla, köpa mat, blommor etc
Förbereda mat/middagar
Lämna bil på service eller liknande ärenden vid behov
Ta emot leveranser / koordinera praktiska småsaker i hemmet
Hjälpa till med Enklare administrativa uppgifter, t.ex. boka hotell och liknande
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hushållsarbete/städning (hushållsnära tjänster, familj/privat hem, hushållsansvar, housekeeper eller family manager)
Ser detaljer och är noggrann i ditt jobb
Är självgående och trivs med att ta helhetsansvar för ett hem
Har djurvana och inte är hundrädd
Har B-körkort
Är flexibel och kan rycka in vid behov inom ramen för tjänsten
Är pålitlig och har god känsla för integritet i privat miljö
Kan jobba med familjen på lång sikt
Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person så skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
• --------------------------------------------------------------------------------------------------
A family living in Stockholm is looking for a self-driven and detail-oriented household manager who wants to take overall responsibility for the home on a part-time basis. The position is approximately 12 hours per week (around 48 hours per month), with some flexibility.
This is a varied role for someone who enjoys creating order, structure, and a functioning day-to-day life in a household. You will be responsible for both recurring household tasks and practical errands-and sometimes help with simple administrative duties. Some tasks are carried out when needed (e.g., dog sitting, car service, errands).
Responsibilities:
Cleaning about once a week
Deeper, more thorough cleaning as needed, e.g.: wiping down inside the refrigerator, cleaning the oven, more intensive cleaning of the kitchen/bathroom
Changing bed linen and towels
Ironing
Dog walks and dog sitting as needed
Running errands, grocery shopping, buying food, flowers, etc.
Preparing meals/dinners
Taking the car in for service or handling similar errands as needed
Receiving deliveries / coordinating small practical tasks in the home
Helping with simpler administrative tasks, e.g., booking hotels and similar
We are looking for someone who:
Has experience with household work/cleaning (domestic services, working in a private home/family setting, household responsibility, housekeeper, or family manager)
Has an eye for detail and works carefully
Is independent and enjoys taking full responsibility for a home
Is comfortable with animals and not afraid of dogs
Has a B driver's license
Is flexible and can step in when needed
Is reliable and has a strong sense of integrity in a private environment
Can work with the family long term
The position will be filled as soon as we find the right person, so please submit your application today!
We look forward to hearing from you. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9703058