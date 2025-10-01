43945 - German nanny wanted for family in Östermalm
2025-10-01
En trevlig familj boende på Östermalm söker en engagerad och pålitlig nanny för sin 2-åriga son. Uppdraget omfattar 2-3 dagar i veckan, ca 3 timmar per tillfälle.
Dina ansvarsområden är att ta hand om pojken och enklare hushållssysslor. Familjen vill gärna att du talar tyska med sonen och
du bör också kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och barnkär
Talar tyska, samt svenska eller engelska
Har erfarenhet av barn i förskoleåldern
Är ordningsam och kan hjälpa till med lättare hushållsarbete
Låter det här som något för dig eller någon du känner?
Tjänsten startar så snart vi hittat rätt person så skicka in din ansökan redan idag!
• --------------------------------------------------------------------------------
A lovely family living in Östermalm are looking for a dedicated and reliable nanny for their 2-year-old son. The assignment covers 2-3 days a week, about 3 hours per occasion.
Your responsibilities are to take care of the boy and simple household chores. The family would like you to speak German with their son and you should also be able to communicate in Swedish or English.
We are looking for someone who:
Is responsible and love children
Speak German, as well as Swedish or English
Have experience with preschool-aged children
Is tidy and can help with light housework
Does this sound like something for you or someone you know?
The job starts as soon as we find the right person so submit your application today!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9536240