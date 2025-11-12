43901 Familj på Ekerö söker en Nanny för 2 dagar i veckan

Vivbon AB - / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ekerö
2025-11-12


En aktiv familj på Ekerö med tre barn i åldrarna 4, 5 och 7 år söker en nanny som kan hjälpa till att få vardagen att gå ihop. Vi söker dig som kan arbeta cirka kl 13-19 två dagar i veckan.

Publiceringsdatum
2025-11-12

Dina arbetsuppgifter
Hålla ordning och plocka i hemmet
Barnpassning, Lämna och hämta i skolan
Ärenden och matlagning

Det vi söker hos dig:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn
Körkort (för att hämta barnen)
Ansvarsfull, omtänksam och pålitlig

Är du intresserad? Välkommen med din ansökan!
An active family in Ekerö with three children aged 4, 5, and 7 is looking for a nanny to help manage their daily life. We are looking for someone who can work from around 1 PM to 7 PM two days a week.
Responsibilities:
Keeping the house tidy and organized
Taking care of the children, dropping off and picking up from school
Running errands and cooking

Who we are looking for:
Previous experience working with children
Driver's license (to pick up the children)
Responsible, caring and reliable

Are you interested? Welcome with your application!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivbon AB (org.nr 559114-0594)

Arbetsplats
Vivbon AB -

Jobbnummer
9602110

