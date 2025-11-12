43901 Familj på Ekerö söker en Nanny för 2 dagar i veckan
2025-11-12
En aktiv familj på Ekerö med tre barn i åldrarna 4, 5 och 7 år söker en nanny som kan hjälpa till att få vardagen att gå ihop. Vi söker dig som kan arbeta cirka kl 13-19 två dagar i veckan.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Hålla ordning och plocka i hemmet
Barnpassning, Lämna och hämta i skolan
Ärenden och matlagning
Det vi söker hos dig:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn
Körkort (för att hämta barnen)
Ansvarsfull, omtänksam och pålitlig
Är du intresserad? Välkommen med din ansökan!
An active family in Ekerö with three children aged 4, 5, and 7 is looking for a nanny to help manage their daily life. We are looking for someone who can work from around 1 PM to 7 PM two days a week.
Responsibilities:
Keeping the house tidy and organized
Taking care of the children, dropping off and picking up from school
Running errands and cooking
Who we are looking for:
Previous experience working with children
Driver's license (to pick up the children)
Responsible, caring and reliable
Are you interested? Welcome with your application! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
