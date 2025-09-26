43818 Familj på Norra Lagnö söker spansktalande hushållerska
VivBon AB / Storhushållsföreståndarjobb / Värmdö Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Värmdö
En varm familj med fyra små barn bosatta på Norra Lagnö söker någon som vill bli en viktig del av vardagslivet. Familjen vill ha hjälp en dag i veckan till att börja med för att se att allt fungerar men på sikt 2-3 dagar i veckan.
Arbetstiden är eftermiddag/kväll runt 16, hjälp innan och eftermåltiden ca 4h framåt.
Ett stort plus är om du pratar spanska och har anknytning till Mexiko, då de gärna vill att barnen får höra och lära sig språket och kulturen.
De vill ha hjälp med:
Matlagning - näringsrik, god och familjevänlig mat med fokus på kvalitetsråvaror.
Städning efter måltider samt lättare hemstädning
Tvätt och vikning av kläder
Dina egenskaper och kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av hushållsarbete, städning eller liknande
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Flexibel och prestigelös
Kan laga mat
Körkort är ett plus
Till Norra Lagnö kan man åka bil eller båt. Familjen kan stå för transporten till och från om man inte har egen bil.
Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person, ansök redan idag!
• ------------------------------------------------------------------------------------
A warm and loving family with four small children, living on Norra Lagnö, is looking for someone who wants to become an important part of their everyday life. The family would like help one day a week to start, to make sure everything works smoothly, but in the long run 2-3 days per week.
Working hours are in the afternoon/evening, starting around 4 PM, with help needed before and after dinner, approximately 4 hours per shift.
A big plus is if you speak Spanish and have a connection to Mexico as the family would love for their children to be exposed to the language and culture.
Tasks include:
Cooking - nutritious, tasty, and family-friendly meals with a focus on high-quality ingredients
Cleaning after meals and light housekeeping
Laundry and folding clothes
Your qualities and qualifications:
Previous experience in household work, cleaning or similar
Ability to work independently and efficiently
Cooking skills
A driver's license is a plus
You can reach Norra Lagnö by car or boat. If you don't have a car, the family can arrange transportation to and from the location.
The position will be filled as soon as the right person is found - apply today!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9529560