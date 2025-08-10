43 årig kvinna i Örebro söker en assistent på 30 %
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2025-08-10
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Vi söker en empatiska, ansvarsfulla och engagerade kvinnliga assistenter till vår härliga 43 åriga kund i Örebro. Hos oss blir du en värdefull och uppskattad medlem i teamet!
Vi ser gärna att du är initiativtagande, plikttrogna, självgående, tålmodiga men även är humoristiska. Du känner stort ansvar och stolthet i det jobb du gör.
Vi ser gärna att du har häst vana eller i alla fall inte är rädda för hästar.
Körkort och bil är ett krav.
Vår kund, som är en tjej, har en funktionsnedsättning, behöver ha hjälp med att tillgodose sina behov och intressen. I din roll ingår att planera och strukturerar upp kundens vardag så att varje dag känns värdefull. Vår kund tycker om natur och kultur och vi hoppas att även Du gör det.
Tjänsten som vi letar personal till är " så länge uppdraget varar". Man arbetar både dag/kväll/ helg.
Tjänsten är på 30 %.
Erfarenhet av vård och omsorg i någon form är meriterande, men det viktigaste är du har en härlig personlighet och en vilja att vara ditt bästa jag på jobbet!
Lön enligt kollektivavtal. Individuell lönesättning tillämpas.
Anställningsform: " Så länge assistans uppdraget varar"
Arbetstider: dag/kväll/helg
Vill du vara med och göra skillnad för en annan människa?
Skicka då in din ansökan snarast, intervjuerna sker löpande! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9451563