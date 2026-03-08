40 000 kronor i månaden: Sveriges högsta lön som undersköterska med oss
2026-03-08
Hjärtligt välkommen att arbeta med Sveriges högsta lön som undersköterska med oss på PersonalExpressen!
Vi är Sveriges bästa, mest personliga och mest ambitiösa konsultföretag inom vård och omsorg - nu söker vi dig som har skyddad yrkestitel som undersköterska och som vill arbeta på välbetalda uppdrag tillsammans med oss som konsult. Vi har uppdrag med start omgående men söker även personal inför sommaren. Kandidater som kan börja arbeta omgående ges dock företräde även inför sommarens tjänster.
Vi erbjuder en konsultuppdrag inom såväl den privata som den kommunala äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi hittar alltid ett uppdrag som vi tror kommer att passa just dig baserat på dina önskemål om din framtida karriär. Behöver du flytta för att ta ett uppdrag tillsammans med oss bekostar vi såväl din bostad som dina resor!
Arbeta på dina egna villkor med Sveriges högsta lön!
Vill du jobba vardagar, kvällar, nätter eller helger? Oavsett vad du föredrar så har vi konsultjobb med Sveriges högsta lön att erbjuda dig där vi tar vårt utgångsläge i dina egna tankar om hur du önskar att arbeta!
Vi tror på att vara Sveriges bästa arbetsgivare för undersköterskor!
Vi tror på att ha Sveriges bästa undersköterskor anställda hos oss och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsgivaren för dig. Tycker du också att det är viktigt med en arbetsgivare som lyssnar och förstår dig så har du kommit helt rätt till oss. Vi anstränger oss alltid det lilla extra och är stolta över att inte vara som alla andra!
PersonalExpressen förmedlar professionell, ambitiös och jordnära vård- och omsorgspersonal efter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de konsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande.
PersonalExpressens ledning har över 20 års erfarenhet av att driva olika former av verksamheter med offentlig sektor som kund. Vård- och omsorgssektorn ligger oss således mycket varmt om hjärtat. Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss då vi är mycket lojala med våra undersköterskor och alltid ser till att dina individuella behov och önskemål får stå i centrum hos oss!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Skicka in din ansökan till oss redan idag så återkommer vi inom kort med vad vi har att erbjuda just dig för välbetalt konsultuppdrag med start i närtid.
Vi ser fram emot ett långt och lyckosamt samarbete tillsammans med dig och kommer göra allt vi kan för att vi ska bli den arbetsgivare för dig som du alltid hoppats på att du skulle hitta hem till! Så ansöker du
