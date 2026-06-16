4 stycken personliga assistenter sökes till man i Norsjö
Aktiv Assistans Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norsjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norsjö
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Assistans Norr AB i Norsjö
, Malå
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eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete? Aktiv Assistans expanderar nu vårt team i Norsjö och söker fyra engagerade medarbetare som vill vara med och bygga upp ett nytt, tryggt stöd kring vår kund.
OM TJÄNSTERNA
Vi på Aktiv Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Norsjö. Vi söker personal för tillsättning av följande positioner:
tjänstgöring under dag- och kvällstid (vardagar samt helger). Nattpass kan förekomma.
Då assistansuppdraget befinner sig i en uppbyggnadsfas är de exakta arbetstiderna i nuläget ej fastställda. Det finns goda möjligheter att vara med och forma rutiner från start.
Tillträde sker omgående därav vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 50-årsåldern som bor i egen lägenhet i centrala Norsjö. Han har ett stort intresse för elektronik, film, fiske, promenader och biobesök. En unik del av den här tjänsten är att kunden gärna ser att du tar med dig din egen hund till jobbet, förutsatt att den är vänlig. Han behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han har epilepsi, och kraftiga anfall kan vara förekommande. Kunden har daglig verksamhet ett par dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Ge stöd och skapa delaktighet i dagliga rutiner och hushållssysslor
Aktivt deltagande vid kundens dagliga verksamhet.
Vara ett pedagogiskt stöd och hjälpa till med påminnelser i vardagen
Vaka och agera tryggt vid epilepsianfall
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är trygg och stabil, så du klarar av att behålla ditt lugn vid ex ett epilepsianfall. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och möter vår kund på med respekt. Vi ser gärna att du är ansvarsfull, kommunikativ och förstår vikten av punktlighet och kontinuitet för att skapa trygghet hos kunden
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, för att säkerställa kommunikation och dokumentation
MERITER
B-körkort
Arbetslivserfarenhet inom vård
Vårdutbildning
Erfarenhet av epilepsi
Sysselsättningsgrad: 4 st större deltidstjänster
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord – inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens – genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt – alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7375691-2054739". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Assistans Norr AB
(org.nr 556679-3427), https://aktiviaassistans.teamtailor.com
Norsjö busstation (visa karta
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935 32 NORSJÖ Arbetsplats
Aktiv Assistans Jobbnummer
9965153