4 personer för MIG/MAG- och TIG-svetsning
Industri Support Värmland AB / Svetsarjobb / Kil Visa alla svetsarjobb i Kil
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Wenmec strax norr om Karlstad är ett modernt verkstadsföretag där avancerad svetsning, bearbetning och montering möts i en högteknologisk miljö med fokus på kvalitet och teamwork. Företaget är en stabil internationell aktör som levererar till branscher som försvars, gruv- och marinindustri. De växer stadigt och satsar kontinuerligt på både teknik och medarbetare. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där du får utvecklas, ta ansvar och bygga en långsiktig karriär. Kulturen är inkluderande och jordnära, med fokus på trivsel, utveckling och stolthet i det man gör. Hör av dig till oss, så ordnar vi så att du får komma och träffa arbetsplatsen!Arbetsuppgifter
Uppgifterna på svetsavdelningen har en bred spännvidd, omfattar både manuell- och robotsvets samt underordnas ISO 3834-2 och ISO 5817, vilket innebär att kvalitet och precision genomsyrar företagets tänkande i alla operationer, oavsett svetsmetod.
Svetsverkstaden är modernt inredd med ett antal kraftigt tilltagna riktbord och moderna lägesställare för upp till 5 tons arbetsstycken. Verkstaden är även utrustad med ett antal svetsrobotar samt inredd så att man kan utföra kvalificerad fogberedning.
Som svetsare arbetar du självständigt med att bygga efter ritning och utan fixturer. Jobbet innebär att du läser ritningar, kontrollmäter, punktar upp och färdigsvetsar detaljer med stor noggrannhet. Ämnena är både större och mindre och seriestorlekarna små eller styckproduktion. Det här innebär att du har möjlighet att ta ansvar och utvecklas som svetsare. Du deltar i arbetet med ständiga förbättringar, 5S och andra LEAN-aktiviteter. Skiftgång förekommer. Profil
Vi söker dig som har en färsk svetsutbildning eller jobbar som svetsare redan idag, men vill utvecklas och ta mer ansvar. Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar, håller hög kvalitet och gärna tar egna initiativ när du ser att något kan bli bättre. Du är pålitlig, jobbar strukturerat och trivs i en miljö där man hjälps åt och där prestige inte står i vägen för att göra ett riktigt bra jobb tillsammans.
Du ska kunna läsa WPS:er och ritningar samt planera ditt arbete själv (MIG/MAG och TIG). Truck- och traverskort samt datorvana är meriterande.
Är du den vi söker? Hör av dig till oss på Industrisupport, så besvarar vi dina frågor. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen!
Om Industrisupport
Industrisupport har sedan 1999 rekryterat medarbetare till attraktiva arbetsplatser och sörjt för att människor som du kunnat utvecklas i arbetslivet. Vi som jobbar med rekryteringen kan ditt yrke och svarar på dina frågor. Genom oss får du både möjlighet till en smidig övergång via en kortare tids inhyrning eller via en direktrekrytering. Vi ordnar alltid så att du får komma och titta på arbetsplatsen innan du bestämmer dig. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag.
Tänk gärna ut referenser – men skriv inte med dem i din CV! Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka – vi matchar fördomsfritt! Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Wenmec AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9985127