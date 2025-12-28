4 erfarna deltidsarbetare sökes inom bygg & renovering - Stockholm
2S Gruppen AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2S Gruppen AB i Stockholm
Vi söker flera erfarna hantverkare som vill arbeta deltid i Stockholm. Du behöver ha god erfarenhet av renoveringsarbeten och kunna ta ansvar för dina arbetsmoment.
Det viktigaste för oss är att du har hög arbetsmoral, är punktlig och arbetar professionellt. För rätt personer finns det mycket jobb framöver, och möjlighet till heltid om du önskar det.
Vi söker personer med erfarenhet inom bland annat:
Snickeriarbeten
Rivning och spackling
Kakel och klinker
Målning och tapetsering
Köksrenovering och montering
Golvläggning
Badrumsrenovering
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av renovering och byggservice
Är självgående och noggrann
Är punktlig och har hög arbetsmoral
Har god kommunikationsförmåga
Kan arbeta deltid, med möjlighet till fler timmar
Låter det här som något för dig?
Skicka in ditt CV och personliga brev till flats.sthlm@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: flats.sthlm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid Bygg Stockholm".
