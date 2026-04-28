4 arkivkonsulter för längre uppdrag i Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Bibliotekariejobb / Stockholm
2026-04-28
Är du utbildad arkivarie som arbetat några år och vill vara med i ett större leveransprojekt i Stockholm? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu för kunds räkning 4 arkivkonsulter till Stockholm. Uppdraget 01 juni och pågår i 2 år. Detta är en heltidstjänst och arbetet sker både på distans, på kontoret och resor kan förekomma inom Stockholms län. Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med ett omfattande leveransprojekt som omfattar analoga handlingar av bevarandekaraktär samt vissa digitala handlingar. I arbetsuppgifterna ingår att stödja, hjälpa och leda arkivredogörare och verksamheter i arbetet med att inventera, ordna och förteckna, boxlägga samt leverera handlingarna till regionarkivet. Vid behov kan även utbildning inom området förekomma och vissa enheter kan behöva arkivariernas praktiska hjälp med ordnings- och förteckningsarbete samt iordningställande inför leverans.Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
Fullgjord högskola/universitetsutbildning inom arkivvetenskap
Minst 4 års arbetslivserfarenhet i Sverige
Ha dokumenterad erfarenhet av ordnings- och förteckningsarbete enligt allmänna
arkivschemat.
Erfarenhet av analog och digital arkivering och hantering av elektroniska dokument
Kunskap om lagar och regler som gäller för arkivering, såsom arkivlagen och GDPR
Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att trivas i rollen är du utåtriktad och har ett pedagogiskt arbetssätt i kontakten med kundens verksamheterna och delar gärna med dig av kunskaper.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 15 maj 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7620299-1972227".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation
)
111 20 STOCKHOLM
