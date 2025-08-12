4 Amanuenser till Cemus och framtidsklubben GRO 8%
2025-08-12
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda.
Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, har sedan starten 1992 bedrivit studentdriven utbildning inom det breda och tvärvetenskapliga miljö- och hållbarhetsområdet. Läs mer om vår utbildningsmodell och våra kurser på https://www.cemus.uu.se.
Framtidsklubben GRO vilket är ett samarbete mellan CEMUS och Uppsala kommun, ger skolelever i Uppsala möjligheter till fördjupande förståelse och samtal kring hållbar utveckling i en kreativ fritidsklubb. Projektet riktar sig till elever i årskurs 4-9 med särskild begåvning och som har ett intresse av hållbarhetsfrågor. Genom olika övningar, interaktiva föreläsningar, diskussioner, rollspel och workshops får dessa elever chans att fördjupa sig tillsammans med andra elever från olika skolor i Uppsala kommun.
Vi söker fyra studenter att anställa som amanuenser för läsåret 2025-2026 för att arbeta som fritidsklubbsledare, planera och hålla i tillfällen för årskurs 4-6 (två fritidsledare) och årskurs 7-9 (två fritidsledare). Årskurs 4-6 träffas onsdagar klockan 16.30-18.00, och årskurs 7-9 träffas kl. 18.15-19.45, totalt 9 tillfällen per termin per årskurs. Som amanuens är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier.
Verksamheten heter Framtidsklubben GRO och startade under vårterminen 2019 med stort intresse och engagemang från Uppsalas grundskoleelever.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar planering och genomförande av Framtidsklubben GRO. Varje GRO-grupp har ett team bestående av 2 studenter anställda vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, som planerar och leder tillfällena. Arbetet innefattar lektionsplanering och facilitering av övningar och workshops, fokus kommer att ligga på aktiverande undervisningsformer. Arbetet görs i samarbete och dialog med Uppsala kommun och CEMUS.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
- Mycket goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändigt.
- God datorvana.
- Dokumenterad förmåga att självständigt kunna driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Studier inom hållbar utveckling. Studier inom lärarutbildning. Erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning. Erfarenhet av att planera och leda workshops och seminarier. Dokumenterad erfarenhet och god förmåga av att samarbeta med personer från olika bakgrund.
Ansökningsförfarande
Till din ansökan ombeds du bifoga underlag som styrker antagning till utbildning på grund-/avancerad nivå.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2026-06-14. Omfattningen är 8%. Tillträde 2025-09-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Mossberg, samverkansansvarig på CEMUS, 073-065 02 28 eller daniel.mossberg@cemus.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2025, UFV-PA 2025/2276
