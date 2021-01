34% tjänst till glad och aktiv tjej utanför Höör. - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Höör

Prenumerera på nya jobb hos God Assistans i Mitt AB

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höör2021-01-15God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se En 25 årig tjej utanför Höör söker nu en ny assistent till gänget. Hon är glad, envis och tycker om när det är liv och rörelse runt sig. Att vara nära djur, lyssna på musik, baka, bada eller bara befinna sig utomhus är något hon uppskattar väldigt mycket. Det är ett stort plus att man delar tjejens intresse.Tjejen har omfattande hjälpbehov och sitter i rullstol. Man ska alltid vara där för att hjälpa henne med bland annat hygien, omvårdnad, förflyttning med lift, daglig stretching, matning, insulin och olika aktiviteter. Man kommunicerar med henne via hennes kroppsspråk så det är viktigt att man är lyhörd för hennes signaler. Det ingår även arbetsuppgifter som städ, tvätt och andra vanliga hushållssysslor så man håller hennes hem rent och fräscht.Vi söker en kvinna mellan 20 - 40 år som är glad, positiv, driven, ansvarsfull och arbetsam som kan ta egna initiativ. Då man ofta jobbar ensam är det en fördel att man har lätt att lära sig arbetsrutiner. Det är en fördel om man har någon form av erfarenhet inom vårdyrket . Ett krav är att du ska vara rökfri. Tillgång till körkort och bil är ett måste för att kunna ta dig till arbetsplatsen.Arbetspassen är förlagda med dygn där det ingår jour men även kvälls/natt pass (jour). Det är ett rullande fyra veckors schema och man jobbar då 4 pass, ca 34%.Vi har kollektivavtal med KFS och erbjuder friskvårdsbidrag upp till 4000:- om året. Lön efter överenskommelse. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tillträde omgående. Vid frågor om tjänsten kontakta: kim.hedlund@godassistans.se Då kunden önskar att alla lämnar utdrag ur belastningsregister så är det ett krav, du beställer själv registerutdraget enligt HVB-hem från polisen. Tänk på att beställa ditt registerutdrag redan nu så att du kan börja prova på hos mig så fort som möjligt. Det tar ca 14 dagar att få utdraget. Blankett finner du här:Varaktighet, arbetstidDeltid 6 månader eller längre2021-01-15Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-02-14God Assistans i Mitt AB5526512