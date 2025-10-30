32 kustrobotdivisionen söker Specialistofficer med teknisk inriktning
Specialistofficer med teknisk bakgrund till 32.kustrobotdivisonen
Om förbandet
32.kustrobotdivisionen är en del av 3.sjöstridsflottiljen bestående av en divisionsstab samt två robotenheter, 321.robotenheten samt 322.robotenheten. Förbandet har hög rörlighet, stor eldkraft och uppträder fordonsburet i kustnära miljöer.
Förbandets huvuduppgift är att enskilt eller tillsammans med andra genomföra sjömålsstrid.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
3.sjöstridsflottiljen söker tekniker med placering på 32.kustrobotdivisionen.
Som tekniker vid 32.kustrobotdivisionen kommer du att placeras i befattning på divisionens stab alternativt på 321.robotenheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av drift, underhåll och utveckling av tekniska system. I din befattning som tekniker kommer du vara en del i utvecklingen av förbandet samt bidra till förbandets uthållighet. För att kustrobotdivisionen ska kunna lösa sina uppgifter behöver personalen ha en god förmåga att verka under fältmässiga förhållanden oavsett tid på året.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda teknisk tjänst vid förbandet
• Leda och genomföra avhjälpande och förebyggande underhåll
• Genomföra utbildning av personal ingående i förbandet
• Deltaga i utbildning kopplat mot förbandetKvalifikationer
• Utbildad specialistofficer med teknisk inriktning
• B-Körkort
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom teknisk tjänst
• C och CE körkort
• Truck/hjullastare förarbevis
• Kranutbildning
• Systemteknisk utbildning
• Vapenteknisk utbildning
• Fordonsteknisk utbildning
• ADR/ FM FG 1000
• Tung Personterrängbilsutbildning (TPTGB)
• Utbildning i system Prio (Teknisk tjänst)
• Utbildning FM EAFDina personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta strukturerat och självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden.
Du är öppen, social och arbetar bra i grupp. Du har bra samarbetsförmåga samtidigt som du kan ta eget ansvar och initiativ. Du är serviceinriktad, stresstålig samt har ett högt säkerhetsmedvetande. Du är en problemlösare med god analytisk förmåga. Fysisk träning är en naturlig del av din vardag.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är militär (SO).
Resor i tjänsten förekommer, både inrikes som utrikes.
Tillsvidareanställning som vid nyanställning inleds med 6 månaders provanställning. Med anställning följer skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser.
Arbetsort Karlskrona.
Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal.
Tillträde efter överenskommelse.
Din ansökan ska innehålla:
• CV med referenser
• Personligt brev
Kopior av följande:
• Intyg/betyg på militärtjänstgöring
• Gymnasiebetyg
• annan meriterande utbildning/kompetens
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta:
32.kustrobotdivisionen, 3sjostridsflj-32krbdiv@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Jonas Rydmarker
Samtliga nås via FM växel 010 82-85 000
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-23
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.
Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
