31-årig tjej söker kvinnlig personlig assistent (eftermiddagar och helger)
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2025-11-03
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ågrenska AB (Svb) i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en glad, social och pratglad 31-åring som bor en mil utanför Kungsbacka. Nu söker jag efter dig som är tjej och som vill vara min personliga assistent och stötta mig i vardagen och med mina aktiviteter.
Jag vill att du som söker är en glad och ansvarsfull person. Du ska vara initiativtagande och vilja utmana mig - samtidigt som du är lyhörd inför mina behov och min dagsform och är mån om min självbestämmanderätt. I vardagen behöver jag ditt stöd och sällskap för att träna, baka, laga mat, shoppa, åka på utflykter mm. Du får gärna var djurintresserad. Du ska trivas i att tempot är relativt lugnt och att jag behöver återhämtning efter mina arbetsdagar. En typisk vardagskväll kan därför innebära att vi handlar tillsammans för att sedan laga en god måltid ihop. Men du får gärna också initiera aktiviteter som bryter av detta och som vi kan prova på ihop.
Omfattning om tjänst
Tjänsten är en timanställning och arbetstiderna är i första hand förlagda vardagar mellan kl. 14.00-18.00. Möjlighet finns också att arbeta helgpass vid behov, samt dagtid fredagar då jag är ledig från mitt arbete. Dessa dagar passar extra bra för en fysisk aktivitet, så som gym eller bad.
Tjänsten kan med fördel kombineras med studier, annat arbete eller fritidssysselsättning och det finns möjlighet till viss flexibilitet schemamässigt. Vi önskar att du kan och vill arbeta regelbundet, minst 2-3 arbetspass/vecka. Du som söker bör se detta arbete som långsiktigt.
Vem söker vi?
Ett MÅSTE är att du är tjej och att du har körkort och tillgång till egen bil (du får milersättning). Jag vill också att du är rökfri. Skriv om dig själv och vad du gillar att göra. Så hoppas jag att vi kan ses snart!
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://www.agrenska.se Arbetsplats
Ågrenska Kontakt
Nathalie Lindzler nathalie.lindzler@agrenska.se Jobbnummer
9585197