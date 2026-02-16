30 årig tjej i Örebro söker en ny assistent på 75%
2026-02-16
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Introduktion
Välkommen till AssistansExperten! Vi är en personlig assistansanordnare som värnar om våra kunder och medarbetare. Just nu söker en 30-årig tjej i Örebro en ny assistent på 75%. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill göra skillnad i någons liv och arbeta i en miljö där omtanke och respekt står i fokus. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll och bidra till en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Tveka inte att söka, vi ser fram emot att höra från dig!
Om rollen
I rollen som personlig assistent kommer du att arbeta nära en 30-årig tjej i Örebro och stödja henne i hennes dagliga liv. Ditt arbete kommer att vara varierande och anpassas efter hennes behov och önskemål. Du kommer att vara en viktig del av hennes liv, och din insats kommer att ha stor betydelse för hennes välbefinnande och livskvalitet. Vi söker en person som är engagerad och villig att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull assistans!Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som personlig assistent kommer att inkludera, men är inte begränsade till:
• Stöd och hjälp i det dagliga livet, inklusive personlig hygien och klädval.
• Planera och genomföra aktiviteter som bidrar till en aktiv och meningsfull vardag.
• Följa med på ärenden och aktiviteter utanför hemmet.
• Skapa en trygg och positiv miljö där kunden känner sig sedd och hörd.
• Arbeta i nära samarbete med andra vårdgivare och familjemedlemmar.
Vi värdesätter din flexibilitet och kreativitet i att hitta lösningar som passar vår kunds unika behov.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som personlig assistent ser vi att du har följande kvalifikationer:
• Obligatoriska kvalifikationer:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg.
• God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Meriterande kvalifikationer:
• Utbildning inom vård och omsorg, exempelvis undersköterska eller liknande.
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer.
• Kunskaper inom hälso- och sjukvård.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är omtänksam, empatisk och har en stark känsla för service. Du bör vara en person som trivs med att arbeta nära andra och har en positiv inställning. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Vi värdesätter din förmåga att lyssna och förstå kundens behov, samt din vilja att skapa en trygg och stimulerande miljö. Om du är en person som brinner för att göra skillnad i andra människors liv, då är detta rätt jobb för dig!
Ansökningsprocess
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv och varför du vill arbeta som personlig assistent. Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande och kallar utvalda kandidater till intervju. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor kring tjänsten eller ansökningsprocessen. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Kontaktinformation
För mer information kring tjänsten eller om du har frågor, vänligen kontakta oss på AssistansExperten.
Email: info@assistansexperten.se
Telefon: 0123-456 789
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
