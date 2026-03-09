30 årig tjej i Örebro söker en ny assistent på 75 %
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-03-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Introduktion
Vi på AssistansExperten söker en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en 30-årig tjej i Örebro som behöver stöd i sin vardag. Vår vision är att vara den självklara utföraren av personlig assistans, där både kunder och medarbetare känner sig trygga och respekterade. I rollen som assistent kommer du att spela en viktig del i att skapa en meningsfull och aktiv tillvaro för vår kund. Om du är en person som brinner för att hjälpa andra och vill vara en del av ett varmt och professionellt team, då är detta en möjlighet för dig.
Om rollen
Som personlig assistent på 75 % kommer du att arbeta nära med vår kund för att stödja henne i hennes dagliga liv. Du kommer att vara en nyckelperson i hennes vardag och hjälpa till med allt från personlig hygien och klädval till att planera och genomföra aktiviteter som främjar ett aktivt liv. Det är viktigt att du har en god förmåga att kommunicera, då du kommer att interagera med både kunden och hennes familj. Rollen kräver att du är flexibel och kan anpassa dig efter kundens behov, och att du bidrar till en trygg och positiv miljö.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten som personlig assistent krävs följande kvalifikationer:
• Erfarenhet av epilepsi
• God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska eller liknande
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer
• Kunskaper inom hälso- och sjukvårdDina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som personlig assistent kommer att inkludera, men är inte begränsade till:
• Stöd och hjälp i det dagliga livet, inklusive personlig hygien och klädval
• Planera och genomföra aktiviteter som bidrar till en aktiv och meningsfull vardag
• Följa med på ärenden och aktiviteter utanför hemmet
• Skapa en trygg och positiv miljö där kunden känner sig sedd och hörd
• Arbeta i nära samarbete med andra vårdgivare och familjemedlemmar
Observera att arbete hos personer med funktionsvariationer omfattas av lagar om registerkontroll. Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret som en del av rekryteringsprocessen.
Önskade egenskaper
Vi söker dig som har en genuin omtanke för andra och som är lyhörd för kundens behov. Du bör ha en positiv inställning och kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team. Vi värdesätter flexibilitet och en vilja att lära sig och utvecklas i rollen. Din förmåga att skapa en trygg och stödjande atmosfär är avgörande för att kunden ska känna sig bekväm och respekterad. Engagemang och värme är centrala värden hos oss, och vi hoppas att du delar dessa egenskaper.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av vårt team och göra skillnad i en annan människas liv? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för denna tjänst. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och kanske välkomna dig till AssistansExperten. Kontakta oss gärna om du har några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen.
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9785154