30 000 kr i fast lön + provision - för dig som är redo att ta nästa steg...
2025-09-10
Vill du arbeta med modern B2B-försäljning i ett bolag som kombinerar trygghet, utveckling och tydliga resultat? På StjärnaFyrkant Malmö erbjuder vi en unik helhetslösning inom telefoni, IT och fordonslösningar för företag - och vi söker fler säljare som vill vara med och driva vår tillväxt framåt.
Här får du dagligen bokade möten från vårt interna bokningsteam, 30 000 kr i fast lön och en generös provisionsmodell utan tak. Vi tror på långsiktighet, kvalitet och struktur - och vi vet att rätt person i rätt miljö kan prestera på riktigt hög nivå.
Det här erbjuder vi:
30 000 kr i fast lön - stabil grund att stå på Generös provision utan tak - du belönas för dina resultat Dagliga varma möten - vårt interna bokningsteam fyller din kalender Arbete med tre starka affärsområden: telefoni, IT och fordonslösningar Långsiktig arbetsgivare med tydliga mål, bra stöd och ordning & reda
Om rollen
Du kommer att arbeta med försäljning av lösningar som hjälper företag att effektivisera sin kommunikation, sin IT-miljö och sina fordon. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till stängd affär - och du jobbar nära både mötesbokare och säljkollegor.
Dina dagar kommer att innehålla:
Möten via telefon, digitalt och fysiskt med både nya och befintliga kunder
Proaktiv nykundsbearbetning och relationsbyggande
Affärsutveckling inom flera tekniska områden
Vi söker dig som: Har dokumenterat starka resultat inom B2B-försäljning eller
Har jobbat med försäljning till privatkunder (B2C) och är redo att ta klivet till B2B
Är strukturerad och van vid att ta ansvar för dina resultat
Vill arbeta i ett långsiktigt sammanhang där du kan utvecklas över tid
Varför StjärnaFyrkant Malmö?
Vi är en etablerad aktör inom företagslösningar med fokus på helhet. Genom att kombinera telefoni, IT och fordonstjänster under samma tak kan vi skapa verkligt värde för våra kunder - och det märks i försäljningen.
Hos oss får du rätt verktyg, en tydlig struktur och ett team som backar dig hela vägen. Vi satsar på våra säljare - för vi vet att när du lyckas, så lyckas vi.
Ersättning
Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://stjarnafyrkant.se/stjarnafyrkant-malmo/
StjärnaFyrkant Malmö
Filip Morfiadakis filip@neway.se 0707579110
