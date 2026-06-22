3 Verksamhetsexpert, enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2026-06-22
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en verksamhetsexpert till enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sundbyberg, Norrköping eller Göteborg. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Enhetens uppdrag
På enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning arbetar cirka 20 experter med prognos, planering, styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet. Enheten ansvarar för flera myndighetsövergripande processer, till exempel prognos, verksamhetsplan, budgetfördelning, budgetunderlag och årsredovisning.
Vi arbetar teambaserat och utifrån gemensamma värderingar. Det handlar bland annat om att dela kunskap och söka samarbeten inom och utanför enheten. Vi värdesätter ett intresse för både ekonomi och verksamhet då vi löser många arbetsuppgifter tillsammans. Tillsammans skapar vi värde för myndigheten i hela kedjan från planering och prognos till uppföljning och årsredovisning.
Vad gör en verksamhetsexpert?
Du kommer att vara en del av arbetet med myndighetens övergripande årshjul för planering och uppföljning. Du är med och tar fram beslutsunderlag, förslag och rekommendationer som stärker verksamhetens styrning och måluppfyllelse.
Du bidrar med strategiska analyser som har sin grund i ny lagstiftning, förändringar i omvärlden, ekonomiska förutsättningar och/eller uppföljning av verksamheten. Analyserna sker ofta i samverkan med andra kompetenser och är av övergripande karaktär.
Enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning har ett brett uppdrag där du förväntas bidra i fler processer och arbetsuppgifter utifrån behov och möjlighet.
Vem är du?
Vi söker en person som har lätt för att anpassa sig till nya förutsättningar och uppdrag. Du är prestigelös, strukturerad och tycker att det är intressant att arbeta med förbättringar och nya lösningar. Du är en kvalitetsmedveten person med god helhetssyn som inte fastnar i detaljer utan kan bibehålla ett övergripande perspektiv. Du ska även känna dig bekväm i att under vissa perioder kunna arbeta under tidspress och leverera underlag med kort deadline.
Du har god förmåga att lyssna och kommunicera med andra och det är naturligt för dig att kommunicera komplexa frågor på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Du arbetar bra med andra människor och värdesätter samarbeten högt. Du tar ansvar för ditt område såväl som enhetens och kan självständigt värdera och prioritera vad som skapar värde för myndigheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du som söker har
Relevant akademisk utbildning om minst 120 hp.
Aktuell och flerårig erfarenhet av analys och uppföljning inom offentlig verksamhetsplanering.
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
Statistikkunskap inklusive inhämtning av kvantitativ data.
God kännedom om Migrationsverkets verksamhet och uppdrag.
Aktuell erfarenhet av arbete som verksamhetsexpert på Migrationsverket.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Kontorsarbetstid, med möjlighet till överenskommelse om förtroendearbetstid. Möjlighet till distansarbete på viss tid enligt överenskommelse.
Placering: Sundbyberg, Göteborg eller Norrköping
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner Vårt uppdrag och arbete - Migrationsverket
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 augusti 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Ansök genom att kopiera länken eller klicka på länken för att komma vidare till ansökningsformuläret. https://migrationsverket.varbi.com/se/apply/positionquick/942386/
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen Kontakt
Tina Karimi Agaton tina.karimi.agaton@migrationsverket.se 010-4858771 Jobbnummer
9972701