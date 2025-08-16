3 Truckförare till Resinex i Stenungsund
Sjötun Rekrytering AB / Lagerjobb / Stenungsund
2025-08-16
3 Truckförare till Resinex StenungsundPubliceringsdatum2025-08-16Arbetsuppgifter
Du har som ansvar att hantera gods från kund enligt givna arbetsinstruktioner.
Några av dina primära arbetsuppgifter kommer att vara:
Lossa ankommande lastbilar från kund samt placera pallar/oktabiner i lagret
Plocka pallar/oktabiner enligt kundorder och lasta lastbilar och/eller containers
Operera en säckskärarmaskin
Ompackning av material
Arbeta inom fastställda rutiner avseende miljö, kvalitet och säkerhet (ISO 9001 och 14001)
Tjänsten som truckföreare kan innebära arbete kvällar och helger.
Vi söker dig som
• Har truckkort (motviktstruck)
• Erfarenhet av att arbeta på en terminal/lager
• Har god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Har god organisatorisk och administrativ förmåga
Det är meriterande om du har arbetat i en liknande roll tidigare. De personliga kompetenserna vi kommer fokusera på i rekryteringen är:
• Lagarbete
• Flexibel
• Systemkunskap
• Kommunikativ
Som person är det viktigt att du gilla att arbeta i team och du har en öppen inställning till att ta dig an flera olika typer av arbetsuppgifter.
Du ges en möjlighet att jobba i en spännande verksamhet där vi tillsammans skall erbjuda bästa service till vår kund och dess kunder.
Vem är Resinex?
Resinex är ett pan-europeiskt distributionsföretag med en ledande position på distributionsmarknaden för plast och gummi. Resinex Nordic AB omfattar Finland, Norge och Sverige med kontor i Jönköping, Sverige. Resinex är en del av Ravago Group och Ravago har sitt säte i Belgien med kontor runtom i världen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt Transportavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjötun Rekrytering AB
(org.nr 559157-9122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Electus Rekrytering Jobbnummer
9461426