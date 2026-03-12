3 Städare 50% Stockholm, Får Bil (Värmdö)
Städade Hem Sverige AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2026-03-12
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städade Hem Sverige AB i Nacka
, Stockholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Har du ett öga för detaljer och tycker om att städa?
För dig som vill jobba i ett företag med mycket kunskap om städning och vill dela vårt mål om att lämna varje uppdrag helt nöjd - så är Städade Hem rätt arbetsplats för dig.
För oss så är det viktigaste att du mår bra så självklart har vi kollektivavtal som ger dig trygga villkor. När vår personal mår bra och trivs på jobbet - får våra kunder den service de förtjänar, så enkelt är det!
Vad gör vi på Städade Hem?
Vi på Städade Hem städar endast regelbundet privata hushåll. Denna tjänst är belägen på Värmdö.
Psst!
Den här tjänsten kräver ett giltigt körkort, automat går jättebra, manuell också!
Tänk på restiden till jobbet varje dag innan du söker. Över en timme brukar inte hålla i längden.
Du kan få bil av oss att använda privat som förmån eller endast i tjänst - det väljer du.
Arbetstid och schema:
Du kommer få ett fast schema som du kan se i telefonen med egna kunder, du utgår från hemmet.
Flexibla arbetsdagar enligt överenskommelse med dig. Arbetstiderna är 08:00-17:00 - om du inte kan jobba dessa tider så ber vi dig att inte söka detta jobb.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av städning
Gillar att jobba med service
Är noggrann och punktlig
Kan jobba självständigt
Har en positiv attityd och är hjälpsam mot både kunder och kollegor
Har grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska
Lön och förmåner:
• Månadslön, individuell lönesättning
• Friskvårdsbidrag 5000 SEK
• Tjänstepension 4,2%
• Resa mellan kunder är en arbetsuppgift och ingår därför i lönen
• Full försäkring (liv- olycka- och sjukförsäkring)
• 25 semesterdagar per år
• Event
• Betald bensin till och från jobbet varje dag
Kollektivavtal, Kommunal Hemservice
Låter detta intressant för dig så är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss per mail.
Tjänsten tillsätts omgående!
Välkommen,
Linn Harstäde
HR Manager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: rekrytering@stadadehem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städade Hem Sverige AB
(org.nr 559046-1975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794670