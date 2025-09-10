3 st vikarierande lärare för åk 4-6 sökes till Rimforsa skola
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Är du en passionerad pedagog med en förmåga att engagera unga sinnen och skapa en lärorik och inkluderande miljö? Vill du vara en del av ett framåtblickande team där din röst räknas och där du har möjlighet att göra verklig skillnad? Då är vi på Kinda Kommun glada att kunna välkomna dig att söka tjänsterna som vikarierande lärare för årskurs 4-6 i natursköna Rimforsa!
Om rollen:
Vi söker tre legitimerade lärare (en vardera till åk 4, 5 och 6) på Rimforsa skolas mellanstadium. Två vikariat är ett år långa (vt 2026 och ht 2026) och ett av dem är en termin (vt 2026). Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker? Då är du välkommen att ansöka. Det här erbjuder vi:Vi söker lärare till mellanstadiet där ansvaret för mentorselever och ämnen delas inom arbetslagen. Planering och upplägg av undervisningen sker tillsammans i arbetslaget och utifrån vad olika elever, klasser och situationer kräver. Din specifika kompetens spelar roll för hur arbetsuppgifter fördelas i laget och på skolan. Samtliga arbetslag på skolan arbetar nära elevhälsoteamet genom regelbundna elevhälsofrämjande möten för att följa upp framgångsfaktorer och utvecklingsbehov. Det finns gott stöd att få till arbetslagen vid behov genom elevhälsoteamets många olika specialistkompetenser.
Det här förväntar vi oss av dig
Du som söker är antingen legitimerad mellanstadielärare eller legitimerad lärare med 1-7- alternativt 4-9-utbildning med så bred behörighet som möjligt men där matematik, svenska, SO och NO är högt prioriterade (ser lite olika ut i de olika arbetslagen). Du har erfarenhet av arbete eller VFU i grundskolan och är väl förtrogen med skolans styrdokument och vad ditt uppdrag innefattar. Har du också intresse för eller kunskap inom det specialpedagogiska området kan det vara meriterande.
Som person har du bra förmåga att skapa goda relationer och har mycket god samarbetsförmåga. Du är tydlig och motiverande i ditt ledarskap genom god kommunikation och är bra på att skapa engagemang. Du är mål- och resultatorienterad med elevernas bästa för dina ögon samt självgående och tar därmed ansvar för dina uppgifter och driver arbetet vidare. Du är ansvarstagande och har förmågan att se helheten och har en god pedagogisk insikt som främjar elevers olika behov i olika situationer. Du är intresserad av och har förmåga att utvärdera och analysera din egen, arbetslagets och hela skolans verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och genomföra lektioner som inspirerar och engagerar eleverna.
• Skapa en inkluderande och trygg lärmiljö där alla elever känner sig sedda och hörda.
• Samarbeta med kollegor för att främja en enhetlig och effektiv undervisning.
• Delta i och bidra till skolans utvecklingsarbete.
• Hålla regelbunden kontakt med vårdnadshavare och delta i utvecklingssamtal.
Vi söker dig som:
• Är behörig lärare för årskurs 4-6 med relevant utbildning och legitimation.
• Har ett genuint intresse för barns och ungas utveckling.
• Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
• Är kreativ och nytänkande i din pedagogiska metodik.
• Har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar.
• Delar våra värderingar om jämlikhet och mångfald och arbetar aktivt för att främja dessa.
Varför Kinda Kommun?
• En arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering och där alla medarbetare behandlas med respekt och värdighet.
• Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din pedagogiska roll.
• En vacker och inspirerande arbetsmiljö med närhet till natur och friluftsliv.
• Engagerade och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Kontakt
Rektor Rimforsa skola 4-6
Charlotta Jonsson charlotta.jonsson@kinda.se 049419313 Jobbnummer
