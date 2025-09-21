3 socialsekreterare till IFO Borlänge kommun
2025-09-21
Socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen, Borlänge kommun - konsultuppdrag
TopHuman AB söker nu tre socialsekreterare till uppdrag inom IFO i Borlänge kommun. Uppdraget är på minst 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta som konsult via TopHuman, med flexibilitet i anställningsform - du kan själv välja om du vill vara anställd av oss eller fakturera via eget bolag.Publiceringsdatum2025-09-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utrednings- och uppföljningsarbete inom individ- och familjeomsorgen. Rollen innebär kontakt med klienter, nätverk och samverkanspartners samt dokumentation enligt gällande lagstiftning och rutiner.
Vi söker dig som
Har socionomexamen eller motsvarande utbildning
Har erfarenhet av arbete inom socialtjänstens IFO-verksamhet
Är van att arbeta självständigt och har god förmåga att samarbeta
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
Om TopHuman
TopHuman AB har lång erfarenhet av bemanning och rekrytering inom socialtjänst och vård/omsorg, särskilt i Dalarna och närliggande län. Vi har arbetat med flera kommuner i regionen och erbjuder trygga villkor, hög tillgänglighet och ett nära samarbete med våra konsulter.
Vi erbjuder
Uppdrag på minst 6 månader
Möjlighet att själv välja anställningsform (anställning eller eget bolag)
Konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter till fler uppdrag i Dalarna
Placering: Borlänge kommun
Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: Minst 6 månader, med möjlighet till förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken i annonsen eller direkt till TopHuman AB. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: info@tophuman.se Arbetsgivare TopHuman AB
(org.nr 559214-5063)
781 00 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge Kommun Jobbnummer
9518921