2st tillsvidareanställningar + sommarvikarier sökes till vår barnkund!
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker nu personliga assistenter till ett meningsfullt och givande uppdrag hos en av våra barnkunder i Sävast. Vi erbjuder just nu 2 st tillsvidareanställningar samt sommarvikariat!
Arbetet innebär att du följer med henne till skolan på vardagar. På kvällar och helger så arbetar du med flickan i hennes hemmiljö. Du arbetar nära henne i alla moment och bidrar till att skapa trygghet, utveckling och livskvalitet i hennes vardag.
Detta är ett uppdrag med ett omfattande omvårdnads- och tillsynsansvar, där du som assistent behöver vara närvarande, uppmärksam och trygg i din roll.
Tjänst 1: Tillsvidareanställning 92%, arbetet är förlagt vardagar kl 07.00-16.00 samt en helg i månaden kl 09.00-21.00.
Tjänst 2: Tillsvidareanställning 71-75%, arbetet är förlagt vardagar kl 07.00-16.00, 16.00-21.00, samt varannan helg kl 09.00-21.00.
Sommarvikariat: Under perioden juni-augusti med möjlighet att jobba vardagar kl 07.00-16.00, 16.00-21.00, samt helg kl 09.00-21.00.
Vi ser gärna att du som söker har möjlighet att påbörja introduktion i närtid!
OM KUNDEN
Du kommer att arbeta med en härlig flicka i 8-årsåldern som tycker om sång, böcker och lek. Hon uppskattar närvaro, trygghet och att få dela små och stora stunder tillsammans med sin assistent.
Vid födseln drabbades hon av syrebrist, vilket har lett till omfattande hjärnskador, flerfunktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Hon har ett omfattande vårdbehov och behöver ständig tillsyn samt stöd i alla delar av sin vardag.
Det innebär att du som assistent ansvarar för både grundläggande omvårdnad och medicinska moment. Hon behöver hjälp med:
Personlig hygien, av- och påklädning samt måltider
Förflyttningar samt medicinering
Kommunikation och socialt samspel
Dagliga rutiner i hem och skola
Hon använder hjälpmedel såsom lyft, slemsug och sond, och du får introduktion och stöd för att känna dig trygg i samtliga moment.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med barn och som ser värdet i att skapa trygghet och livskvalitet i en annan människas vardag. Du är lyhörd, lugn, trygg och ansvarstagande person som känner dig bekväm med ett uppdrag som innebär ett omfattande vård- och tillsynsansvar.
Detta är ett uppdrag som ställer krav på ansvar, noggrannhet och engagemang – men som samtidigt ger en unik möjlighet att göra verklig skillnad i ett barns liv.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent/annan vårderfarenhet
MERITER
Vårdutbildning
Sysselsättningsgrad: 2st tillsvidareanställningar + sommarvikarier
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7260544-2087022". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Kyrkgatan 30 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9993506