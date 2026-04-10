261559 Lilla Charlie söker assistent vaken natt
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna
2026-04-10
i söker nu assistent som kan jobba vaken natt samt kan hoppa in vid behov dag/kväll/natt.
Om Charlie
Charlie är 1,5 år - liten till kroppen men stort hjälpbehov. Trots en tuff start i livet rör han vid hjärtat hos alla omkring honom - en kämpe med en tyst styrka som fångar hjärtat hos alla som lär känna honom. Han har en neurologisk diagnos, behöver stöd med allt i vardagen och omfattande tillsyn dygnet runt. Han kommunicerar på sitt eget lilla, försiktiga sätt - därför behöver du som assistent vara lyhörd, uppmärksam och ha förmågan att läsa av små signaler.
Hos Charlie handlar det inte om ord eller fart, utan om närvaro, omsorg och de små stunderna som betyder allt - hålla handen, gå en promenad, läsa en bok, sjunga en sång och vara just där tillsammans. Ditt arbete kommer inte alltid belönas med ord eller leenden - men i det lilla, i lugnet och i bandet som växer, finns allt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av barn med särskilda behov - kanske är du utbildad undersköterska, barnskötare, har jobbat inom LSS eller på annat sätt fått med dig kunskap, tålamod och en trygg famn. Du behöver vara lyhörd, varm, inkännande och redo att bli en viktig del av ett litet barns stora värld.
Hos Charlie får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag - inte genom stora ord, utan genom närvaro, omsorg och kärlek. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120776".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
https://www.sarnmark.se/
171 27 SOLNA
Särnmark Ekonomiassistans AB Kontakt
Sofie Lilja-Lolax sofie.lolax@sarnmark.se
