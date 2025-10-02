25-1559 Särnmark assistans söker dag/kvällspersonal till lilla Charlie!
2025-10-02
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Nu söker vi dig som vill göra verklig skillnad - som vill bli en trygg punkt och en varm närvaro i livet hos en alldeles särskild liten kille.
Om Charlie
Charlie är 13 månader - liten till kroppen men stort hjälpbehov. Trots en tuff start i livet rör han vid hjärtat hos alla omkring honom - en kämpe med en tyst styrka som fångar hjärtat hos alla som lär känna honom. Han har en neurologisk diagnos, behöver stöd med allt i vardagen och omfattande tillsyn dygnet runt. Han kommunicerar på sitt eget lilla, försiktiga sätt - därför behöver du som assistent vara lyhörd, uppmärksam och ha förmågan att läsa av små signaler.
Hos Charlie handlar det inte om ord eller fart, utan om närvaro, omsorg och de små stunderna som betyder allt - hålla handen, gå en promenad, läsa en bok, sjunga en sång och vara just där tillsammans. Ditt arbete kommer inte alltid belönas med ord eller leenden - men i det lilla, i lugnet och i bandet som växer, finns allt.
Vi söker nu personliga assistenter för:
• Dag- och kvällspass
Tjänsterna tillsätts löpande - så vänta inte med att söka.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av barn med särskilda behov - kanske är du utbildad undersköterska, barnskötare, har jobbat inom LSS eller på annat sätt fått med dig kunskap, tålamod och en trygg famn. Du behöver vara lyhörd, varm, inkännande och redo att bli en viktig del av ett litet barns stora värld.
Hos Charlie får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag - inte genom stora ord, utan genom närvaro, omsorg och kärlek.
Är du den han väntar på?
Välkommen med din ansökan - kanske är det just du som blir en av Charlies hjältar.
Tillsammans gör vi skillnad
Hos oss är du aldrig ensam - vi har kollektivavtal och erbjuder löpande utbildning, arbetsledning samt ett starkt stöd i ditt arbete med Charlie.
Du kommer att arbeta i familjens trygga och välkomnande hem, där arbetsmiljön är god och trivsam. Arbetsplatsen är lättillgänglig med bra kommunikationer, så körkort är inte ett krav.
Vi ser att du behärskar svenska i tal och skrift, eftersom dokumentation sker dagligen och det även förekommer kontakt med myndigheter och sjukvård.
För oss är du som personlig assistent hos kund en livsviktig person som i ditt dagliga arbete skall vara delaktig i vår kunds grundläggande behov och aktiva liv.
Att arbeta som personlig assistent innebär att ge stöd och hjälp i kundens vardag. I ditt arbete skapar du trygghet, självständighet och livskvalitet utifrån kundens individuella behov.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på det behov kunden har, men det omfattar personlig hygien, matlagning, förflyttningar, medicinering; aktiviteter och inköp och social gemenskap. Du jobbar nära kund och du är lyhörd, respektfull och flexibel i ditt bemötande.
Som personlig assistent behöver man vara ansvarstagande, tålmodig och ha god förmåga att samarbeta. Det är viktigt att ta egna initiativ samtidigt respektera kundens vilja och integritet. Tystnadsplikt och ett professionellt förhållningssätt är en självklarhet i ditt arbete. Följa upprättade rutinlistor och arbetsbeskrivningar, veta vem och till vilka man skall vända sig med frågor i akut eller mindre akuta situationer.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
