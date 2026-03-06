25 årig kille söker assistent dagtid med utökat ansvar som arbetsledare
Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bambi Ekonomisk Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
.
Hej
Jag är glad och livfull kille som är 25 år och bor i en egen lägenhet i Mariehäll. Eftersom jag har en CP-skada sedan födseln så har jag behov av assistans dygnet runt för att kunna leva mitt liv. Jag har epilepsi och äter via PEG. Jag kan svara ja eller nej på frågor, men har för övrigt en alternativ kommunikation i form av miner, ljud och kroppsspråk. Mina intressen är bad, musik, och hänga med kompisar, men tycker också om ljudböcker, bio och sällskapsspel. Jag söker en till assistent som också vill vara mina assistenters arbetsledare.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Personlig assistans handlar om att ge service - att assistera mig så att jag kan leva mitt liv. Det innefattar allt som ingår i mitt vardagliga liv. Min funktionsnedsättning gör att jag behöver hjälp med i stort sett allt; så som kommunikation, sondmatning, hygien, av- och påklädning. Du kommer assistera mig vart jag än befinner mig; hemma, ute på stan eller när jag är på min dagliga verksamhet.
Vem är du som söker?
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från en liknande roll. Du ska ha hög arbetsmoral och tycka om att ha mycket att göra oavsett tid på dygnet. Jag vill att du engagerar dig i ditt arbete och ställer upp både för mig och mina övriga assistenter, är prestigelös och lyhörd för mina behov samt har en professionell och positiv inställning till arbetet - du är nämligen otroligt viktig i mitt liv! Jag söker någon som har omvårdnadserfarenhet, gärna inom personlig assistans. Du bör vara social, flexibel, lyhörd och ansvarstagande. Jag ser gärna att du tar initiativ och är påhittig Att vara självständig men också ha förmåga att samarbeta med andra assistenter är viktigt. Noggrannhet och flexibilitet är egenskaper jag värdesätter högt. Jag har lyfthjälpmedel men arbetet innebär ändå fysiska moment, så det är bra om du har en god fysik. Att du talar svenska obehindrat är en förutsättning för att kunna arbeta med mig och att du är rökfri (även utanför arbetstid)
Arbetsledare
Utöver rollen som assistent kommer du vara arbetsledare vilket innebär att du är närmaste kontaktperson för mina assistenter. Du kommer hålla i medarbetarsamtal, ha ansvar för schemaläggning/tidrapportering och vara ett stöd för assistenterna i deras arbete. Rollen som arbetsledare är oerhört viktig för att jag ska kunna skapa en välfungerande assistans. Det är en merit om du tidigare har haft en arbetsledande position.
Om tjänsterna
Arbetstiderna är främst dagtid vardagar kl 8-16 med en tjänstgöringsgrad på ca 70%.
Med start enligt ök.
Bambi erbjuder:
Individuell lönesättning, lång introduktion, friskvårdsbidrag, handledning och kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din roll som personlig assistent. Vi har kollektivavtal med Fremia-Kommunal.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
9781016