23 erfarna bilmekaniker sökes möjlighet att ta över verkstad i Täby
2026-03-09
Vi har funnits i Arninge i 28 år och har en stabil kundbas med fullt upp året runt. Verkstaden drivs idag av Mats och Janne tillsammans med ett par anställda mekaniker.
Vi söker nu 2-3 självgående bilmekaniker som vill vara med och utveckla verksamheten - och på sikt kanske ta över den. Vi välkomnar gärna kollegor som vill fortsätta arbeta tillsammans.
Vi planerar att sälja verkstaden om cirka 5 år, och för rätt personer finns möjlighet att köpa in sig successivt eller ta över verksamheten senare.
Om jobbet
Hos oss jobbar du i en liten, personlig verkstad där besluten tas snabbt och alla hjälps åt.
Vi arbetar främst med
• service och reparationer
• felsökning och diagnostik
• AC-arbeten
Vi jobbar med de flesta bilmärken och har modern diagnostikutrustning.
Vi söker dig som
• Är erfaren mekaniker och kan arbeta självständigt
• Har tekniskt intresse och gillar felsökning
• Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
• Kan kommunicera på svenska
• Gillar att arbeta i ett litet team där alla bidrar
Du kanske har mekat sedan du var ung och valt yrket för att du genuint gillar bilar och teknik.
Hos oss får du
• En stabil arbetsplats med många återkommande kunder
• Marknadsmässig lön
• Bonus baserat på resultat
• Möjlighet till övertid för den som vill tjäna extra
• Modern utrustning och varierande jobb
• En liten verkstad med rak kommunikation, höga krav på kvalitet och bra stämning

Publiceringsdatum 2026-03-09

Om företaget
Arninge Bilverkstad är en liten fristående verkstad i Täby med stark lokal kundbas.
Vi tror på kvalitet, ärlighet och att göra jobbet ordentligt.
Hos oss får du frihet under ansvar, men vi ställer också höga krav på att arbetet blir rätt gjort.
Låter det intressant? Hör av dig och berätta lite om dig själv och din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: info@arningebilservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arninge bilverkstad AB
Tumstocksvägen 7 B
187 66 TÄBY Arbetsplats
