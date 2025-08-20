2148 Vill du bli en del i mitt assistentgäng?
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljusnarsberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljusnarsberg
2025-08-20
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NÄRA AB i Ljusnarsberg
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Fagersta
eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i den personliga assistansen. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande. Arbetet som personlig assistent är mångsidigt och kan vara både spännande och utvecklande. Hos NÄRA omfattas personliga assistenter alltid av kollektivavtal.
I rekryteringar hos NÄRA kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa ansökningarna.
Bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringar och utdrag ur polisens belastningsregister tas alltid i uppdrag hos minderåriga. Du behöver kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Jag söker en tjej som vill arbeta som personlig assistent åt mig. Jag är en 24-årig tjej som bor i Kopparberg. Jag är född med en grav CP-skada vilket gör att jag har ett omfattande rörelsehinder och är rullstolsburen. För att mitt liv skall fungera behöver jag få hjälp med allt som livet innebär. Mina intressen är bland annat bad, massage och rörelseträning. Flera dagar i veckan går jag på daglig verksamhet. Jag är en envis, orädd och glad tjej som gillar att vara aktiv då min ork och kropp tillåter och jag uppskattar glitter och glamour, då det är det som sätter guldkant på min vardag! Arbetsuppgifterna hos mig är mycket varierande. Som personlig assistent till mig finns du med mig överallt, du är min högra hand i allt jag gör. Vissa dagar är det full fart och andra dagar är det lugnare, allt beroende på min dagsform och mitt behov under dagen. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa mig med allt i min dagliga livsföring. Du stöttar och tolkar åt mig under alla aktiviteter i och utanför hemmet, din arbetsplats är helt enkelt där jag befinner mig. Min assistans utförs varierande med enkel och dubbelbemanning. Du behöver kunna jobba självständigt. Det ingår mycket sjukvårdande uppgifter i arbetet. Du behöver vara beredd på att arbete med mig när jag är på sjukhus. Du som söker ska vara rökfri. Du är flexibel, positiv och har en stor dos sunt förnuft.
Det är ett plus om har erfarenhet av slemsug, bipap, hostmaskin och sondmatning. Medicinska erfarenheter är meriterande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B Körkort är önskvärt och en fördel men inget krav. Tjänsten är till en början vid behov men på sikt kommer den kunna vara på ca 75%. I huvudsak /natt/helg i schemat. Om du blir anställd blir din arbetsgivare NÄRA. Det är viktigt att du är trygg i dig själv och delar NÄRA:s värderingar (öppenhet, långsiktighet och engagemang). Känner du igen dig i ovanstående och är nyfiken på mig, ser jag fram emot din ansökan.
Känner du att denna tjänst och beskrivning passar in på dig? Välkommen att söka ett viktigt, roligt och varierat jobb redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att söka denna tjänst behöver du skapa ett konto via följande länk, https://nara.primass.se/primass/Register.aspx
Du fyller sedan i din rekryteringsprofil samt laddar upp ditt cv och personliga brev.
Du kan sedan söka tjänsten under fliken "lediga tjänster".
Du kan även maila cv och personligt brev till arbeta@nara.nu
- märk din ansökan med "2148".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: arbeta@nara.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2148". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916) Arbetsplats
NÄRA AB Jobbnummer
9466508