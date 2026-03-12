21 årig tjej utanför Skultuna söker sommarvikarier
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Letar du efter ett meningsfullt, roligt och varierande sommarjobb där du verkligen kan göra skillnad i en annan människas vardag? Då kan detta vara jobbet för dig.
Jag är en 21-årig tjej som bor tillsammans med mina föräldrar i en villa på landet utanför Skultuna. Nu söker jag en sommarvikarie som vill arbeta som personlig assistent hos mig under perioden vecka 26-31, cirka 75 %.
Om arbetet
Som min personliga assistent hjälper du mig i min vardag med sådant jag själv inte klarar på grund av min funktionsnedsättning. Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Hjälp vid måltider
Personlig hygien
Förflyttningar
Medicinering
Träning och kommunikationsträning
Följa med på aktiviteter och utflykter
Vara med och planera och strukturera min vardag
Jag sitter i rullstol och har en hjärnskada. Jag har inget eget talat språk men kommunicerar på flera olika sätt, bland annat genom kroppsspråk, tecken som stöd och bilder. Därför är det viktigt att du är nyfiken och vill lära dig mitt sätt att kommunicera så att vi kan förstå varandra på bästa sätt.
Mina intressen är bland annat promenader, musik och mina djur. I hemmet finns flera djur, så du behöver vara bekväm med det.
Eftersom vi kommer att spendera mycket tid tillsammans är det viktigt att personkemin stämmer. Du kommer att vara en viktig del av min vardag - både i det lilla och det stora.
Teamet runt mig
Du kommer att bli en del av ett engagerat och sammansvetsat team av assistenter. I gruppen värdesätter vi lojalitet, engagemang, ansvar, delaktighet och arbetsglädje. Det finns även en arbetsledare som ansvarar för schemaläggning och fungerar som länk till AssistansExperten.
Vi söker dig som:
Gärna är tjej (på grund av personliga preferenser)
Är rökfri
Är lugn, trygg, tålmodig och inkännande
Har hög ansvarskänsla och är flexibel
Är positiv, energisk och initiativrik
Är arbetsvillig och lojal
Talar och skriver svenska obehindrat
Tål pälsdjur
Har erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg
Har körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstid
Jag har assistans dygnet runt, men du kommer främst att arbeta dagar, kvällar och helger enligt schema.
Anställning
Tjänst: Sommarvikariat vecka 26-31
Omfattning: 75%
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse samt ersättningar enligt kollektivavtal
Tillträde: juni 2026
Välkommen med din ansökan - kanske är det just du som blir min nya stjärna i teamet!
Finns stora möjligheter att få vara kvar som vikarie till hösten.
