20 årig tjej söker en ny assistent på 100% dagtid till sitt team
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-08-28
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Vi söker nu en ny kollega som är ansvarstagande, empatisk och engagerad till vår 20-åriga kund i Västerås. Tjänsten är en 100 % tjänst med arbetstid måndag till fredag 06:00-14:00.
Vi ser att är du är glad, initiativtagande, social och arbetsam. Du känner stort ansvar och stolthet i det jobb du gör. Du är uppmärksam på de små detaljerna men ser också helheten och strävar efter perfektion. Du kan bjuda på dig själv för att locka till ett skratt. Du behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift samt är tobaksfri och icke djurallergiker då djur finns i hemmet. Körkort är ett krav då kunden har egen bil.
Vår kund är en ung kvinna med flera funktionsnedsättningar, CP-skada samt en intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att hon behöver ha hjälp i alla situationer för att tillgodose sina behov och intressen. Hennes omfattande hjälpbehov hindrar henne dock inte från att hitta på roliga aktiviteter varje dag! I din roll ingår att planera och strukturera upp hennes vardag så varje dag känns värdefull. Din arbetsdag kan se ut på många olika sätt men omvårdnadsrutinerna är densamma och din viktigaste uppgift är att se till så kunden mår bra och lever ett roligt, tryggt och värdefullt liv. Du jobbar där kunden är vare sig om det är läkarbesök, spelkväll hos en kompis eller ett släktkalas.
Du jobbar alltid tillsammans med en kollega på ditt arbetspass.
Erfarenhet av vård och omsorg i någon form är meriterande, men det viktigaste är din härliga personlighet och din vilja att alltid vara ditt bästa jag på jobbet!
Vi söker dig som:
• Är glad, initiativtagande, noggrann och ansvarsfull
• Har god organisatorisk förmåga och tycker om att ta ansvar
• Är en trygg lagspelare som även kan arbeta självständigt
• Är engagerad, lyhörd och har lätt för att kommunicera
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
• Är tobaksfri och inte pälsdjursallergiker (djur finns i hemmet)
• Har B-körkort - ett krav, då kunden har egen bil
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion. Tillträde 15 september
Anställningsvillkor: Så länge assistansuppdraget varar, 100%
Vi kräver att se utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ det redan nu: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Passar du in på det vi söker? Vill du vara med och verkligen göra skillnad för en annan människa? Skicka då in din ansökan snarast, intervjuer sker löpande! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9481473