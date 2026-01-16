20 årig flicka och 21 årig i kille i Bromma söker en personlig assistent -
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-16
.
Vill du jobba som personlig assistent i en härlig familj i Bromma med stort hjärta? Fortsätt då att läsa!
Om tjänsten:
Vi är ett syskonpar som gillar musik och film. Vi behöver assistans i alla dagliga moment, bl.a. med kommunikation, omvårdnad och medicinering. På dagtid går vi på daglig verksamhet.
Vi söker dig:
Du som söker är en kvinna på 25 år eller äldre. För att passa i denna tjänst talar du en mycket god svenska och är aktiv, framåt och glad. Du får gärna ha erfarenhet av att ha jobbat med barn med funktionsnedsättning sedan tidigare och gärna erfarenhet av just epilepsi, men inget krav.
Det är viktigt för mig oss du är totalt rökfri, fysiskt stark har en god samarbetsförmåga.
:
Hos oss jobbar man dagar, kvällar och nätter. Extra vid behov
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9688948