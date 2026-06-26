2-3 handläggare inom samhällsskydd och beredskap - försörjningsberedskap
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Samhällsskydd Och Beredskap / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-06-26
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Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Enheten för samhällsskydd och beredskap består av åtta medarbetare och en enhetschef. Enheten ansvarar för att utveckla den civila beredskapen internt och regionalt, risk- och sårbarhetsarbete, kontinuitetsarbete, säkerhetsskydd, signalskydd och risker i samhällsplaneringen. På enheten finns en biträdande enhetschef/försvardirektör. Länsstyrelsen har rollen som geografisk områdesansvariga, vilket innebär att vi ska kunna samordna och inrikta under kriser.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta med försörjningsberedskap i en projektgrupp fram till årsskiftet 2026/2027. Länsstyrelsen följer vägledningar från Myndigheten för civilt försvar (MCF) och kommer prioritera att arbeta med områden som är relevanta för länet. Specifikt innehåll i tjänsten kan påverkas både av din bakgrund och av nya uppdrag. Andra arbetsuppgifter inom samhällsskydd- och beredskapsområdet kan förekomma.
Kvalifikationer och profil
Du har:
Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Kartläggning och analyser över olika områden som exempelvis transporter, energi, livsmedel, reparationsberedskap.
Utredningar samt risk- och sårbarhetsanalyser.
Arbetat i projektform.
Branschkompetens (exempelvis inom bygg och anläggning, transport eller livsmedel).
God kännedom om länets förutsättningar inom olika sektorsområden.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du drivande, analytisk, lyhörd, ha god administrativ förmåga samt en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Om tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning. Önskat startdatum är under augusti 2026, eller enligt överenskommelse. Anställningen pågår till och med den 31 december 2026.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Lönespann för den aktuella tjänsten är 38 000 - 44 000 kr/månad.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 9 augusti 2026.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter.
Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Södermanlands Län
(org.nr 202100-2262), https://www.lansstyrelsen.se/
Stora Torget 13 (visa karta
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611 86 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Samhällsskydd Och Beredskap Kontakt
Anna Forsberg, ST 010-2234000 Jobbnummer
9981080