2 vikarierande förskollärare till Älggårdens förskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-09-12
Ref: 20252174
Om arbetsplatsen
Älggårdens förskola ligger centralt i Limhamn och består av fyra avdelningar. Förskolan har genomgått en renovering och har nu i augusti 2025 gjort en återuppstart. Nu pågår arbetet med att bygga upp inspirerande miljöer såväl inne som ute parallellt med inskolningar, relationsskapande mm. vilka ska bjuda in barn och pedagoger till många olika lärprocesser. Det finns flera gemensamhetsytor såsom ateljé och musik/rörelserum. Vi har en härlig gård som odling, inbjuder till lek och lärande och vi har dessutom förmånen att befinna oss i ett naturskönt område med närhet till hav, strand och lekplatser.
Som förskollärare hos oss bör du vara trygg i ditt ledarskap samt ha en god förmåga att strukturera och planera den pedagogiska verksamheten. Vi strävar efter att skapa starka arbetslag utifrån kompetensplacering.
Vi arbetar för en frisk arbetsplats genom en närvarande och engagerad ledning bestående av förste förskollärare, biträdande rektor och rektor. I det delade ledarskapet finns ledningen tillgänglig för stöd och utveckling av det pedagogiska arbetet.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en "Fristad" som ska vara trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Vi förutsätter att du som förskollärare deltar och bidrar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och är trygg i din roll och har erfarenhet i praktiskt arbete som förskollärare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning, vikariat 6-12 månader.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Marie Tegnér marie.tegner@malmo.se 0768-664024 Jobbnummer
9506543