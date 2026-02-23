2 Veterinärer sökes till AniCura Djursjukhuset Albano
AniCura Sweden AB / Veterinärsjobb / Danderyd
Om AniCura Djursjukhuset Albano
Vår verksamhet ligger i Danderyd strax norr om Stockholm och är ett av Sveriges ledande djursjukhus. Vårt fokus är alltid att leverera en kvalitativ och trygg djursjukvård!
Sjukhuset genomgick 2021 en stor ombyggnation och är ett av Europas mest moderna djursjukhus. Vi erbjuder de allra flesta tjänster inom sjuk- och friskvård för hund och katt; akutsjukvård, intensivvård, specialistveterinärer med spetskompetens inom ett stort antal områden, allmän veterinärvård, rehab och förebyggande vård. Alla dagar, året runt. Alltid med omtanke och kärlek till djuren. Sjukhuset är utrustat för att alltid ligga i medicinsk-teknisk framkant och möjliggöra vård och service av absolut högsta kvalitet.
Vår vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård!
Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om vårt arbete: AniCura Djursjukhuset Albano
VÅRT ERBJUDANDE
Vi erbjuder ett omväxlande arbete på ett trivsamt och populärt djursjukhus med ett brett utbud av vårdtjänster och intressanta fall. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, introduktionsprogram, regelbundna tillfällen för internutbildning och kunskapsdelning.
DIN PROFIL
Vi söker nu 2 legitimerade veterinärer.
Du är antingen nyutexaminderad eller har redan några års erfarenhet. Har du specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar (Steg 1) är detta meriterande, men inte något krav.
Du är nyfiken på att arbeta som veterinär i ett större sammanhang med många kollegor. Du trivs i en miljö med högt engagemang, utveckling och möjlighet att påverka. Då arbetet är varierande arbetar du både i team och självständigt. Alltid med drivkraften att erbjuda högkvalitativ vård och en god service för våra patienter och djurägare.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
OM TJÄNSTEN
Vi söker generalister. Du kommer beroende på din erfarenhet att rotera mellan våra avdelningar på främst Akuten, Poliklinik och Vård - vilket ger dig bred erfarenhet och mycket goda möjligheter till fortsatt utveckling. Arbetet är fördelad på dagtid, kväll, helg och storhelg. På sikt även nattarbete.
Att arbeta hos oss innebär:
Självständigt arbete under eget ansvar samt i team bestående av veterinärkollegor, djursjukskötare och djurvårdare
Arbete både dagtid, kvällar och helger/storhelger - då vi har öppet alla dagar
Ständigt pågående kompetensutveckling, i det dagliga på arbetsplatsen och via interna och externa utbildningsprogram.
Ett brett utbud av vårdtjänster och stor variation av patientfall
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som inleds med provanställning 6 månader.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer och urval sker löpande. Ansök senast 13 mars.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta avdelningschef Ingrid Soto Ababnehingrid.soto.ababneh@anicura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
