2 vana Hemstädare sökes till Södertälje och Norra Stockholm!
Drott Auktioner AB / Städarjobb / Haninge Visa alla städarjobb i Haninge
2026-02-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Drott Auktioner AB i Haninge
2 vana Hemstädare sökes till Södertälje och Norra Stockholm!.
Drott & Co Hemservice en del av Drott Auktioner AB grundades ursprungligen 1988, som en av Stockholms/Smålands snabbt växande leverantörer av hushållsnära tjänster med focus på regelbunden hemstädning och barnpassning i Stockholm
Nu är vi inne i en expansionsfas i region Stockholm och söker därför 2 st hemstädare till 2 vana Hemstädare sökes till Södertälje och norra Stockholm
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och självständigt arbete i ett dynamiskt och växande företag, tillsammans med entusiastiska och glada kollegor.
Som hemstädare i Drott Hemservice i Norra Stockholm!. ansvarar du för ett gott samarbete med nya kunder och Du är inledningsvis Drott Hemservice i Stockholms ansikte utåt.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• Regelbunden hemstädning i närhets område Stockholm.
• Storstädning, flyttstädning, visningsstädning, fönsterputsning,
• Etablering av nya hemstäd områden till befintliga och nya kunder i varje geografiskt indelat område.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av hemservice, hemstädning, flyttstädning, storstädning, från ett serviceinriktat företag.
Som person bör du vara lösningsorienterad, service- och resultatinriktad, lyhörd och ha en god förmåga att planera.
God svenska är en förutsättning, men vi ser gärna att du talar ytterligare ett språk.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Tillträde inom 1-2 månader. Din ansökan vill vi ha skickad per e-post. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.Publiceringsdatum2026-02-02Körkortskrav
B körkort och egen bil är ett inget krav.Ersättning
Drott & Co Hemservice tillämpar individuell lönesättning.
Lön enligt kollektivavtal.
FORAKontakt
Sebastian LundénSå ansöker du
Vi tar emot ansökan endast via epost: Sebastian.lunden@drotthem.seFöretag
Drott & Co Hemservice / Drott Auktioner AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: sebastian.lunden@drotthem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drott Auktioner AB
(org.nr 559368-6693)
Handenterminalen 5 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Drott & Co Hemservice Kontakt
Vd, ägare, säljare
Sebastian Lundén sebastian.lunden@drotthem.se 0708-211015 Jobbnummer
9716260