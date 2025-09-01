2.Teknisk Officer till Stödpluton 44.röjdykardivisionen
2025-09-01
Hos oss blir du en viktig pusselbit i försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där alla är kunniga, öppna och engagerade. Hälsa och personlig utveckling är viktigt för oss anställda så väl som vår arbetsgivare.
På 44.röjdykardivisionen erbjuds du mångsidiga arbetsuppgifter, på en inom Försvarsmakten unik arbetsplats, som kännetecknas av god förbandsanda, kompetens och samarbeten.
44.röjdykardivisionen
44.röjdykardivisionen ligger under Fjärde sjöstridsflottiljen och är placerat i en vacker miljö i Skredsvik, Uddevalla. Som 2.Teknisk Officer erbjuds du utveckling på en unik arbetsplats inom Försvarsmakten, som kännetecknas av god förbandsanda, kompetens och samarbeten.
Att skapa rörelsefrihet för marina stridskrafter med fokus på kust- och skärgårdsområden samt kring marin infrastruktur är divisionens huvuduppgift och vi verkar både sjö- och markoperativt samt nationellt och internationellt. Här arbetar personal med bakgrund från hela Försvarsmakten varvid du blir del av ett kompetent arbetslag.
Som 2.Teknisk Officer vid 44.röjdykardivisionen arbetar du på vår Stödpluton och tillhör logistikgruppen. Logistikgruppen arbetar med varierande uppgifter inom logistik samt teknisk tjänst och ansvarar för att stödja divisionens andra enheter under övning och insats. Arbetet sker ifrån en nyare och ändamålsenlig lokal som är anpassad för materiel hantering och materielunderhåll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som 2.Teknisk Officer är du ansvarig för teknisk tjänst på logistikgruppen och arbetar med:
• planering och arbetsledning i arbeten inom teknisk tjänst
• att genomföra avhjälpande och förebyggande underhåll på gruppens materiel
• planering och genomförande av transporttjänst
• utbildar inom ditt eget AO
• stöttar övriga enheter i teknisk tjänst
Försvarsmakten är under starkt tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Specialistofficersutbildning inom teknisk tjänst
• Specialistofficersutbildning inom teknisk tjänst
• Körkort B

Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som 2.Teknisk Officer bör du vara lösnings- och resultatorienterad för att kunna uppnå gruppens högt ställda mål. Likväl trivas i en roll där du stöttar och ger service åt dina kollegor. Tjänstens natur kräver både ett analytisk- och bra ordningssinne. Du arbetar väl i grupp och trivs med att bidra till att utveckla och driva det väl sammansvetsade arbetslaget framåt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Körkort BE C CE
• Tidigare befattningar inom arbetsområdet teknisk tjänst
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
ÖVRIGT
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Skredsvik, Uddevalla
Befattning: militär
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Information om befattningen och rekryteringsprocessen
Louise Olsson 070-428 93 72
Fackliga företrädare
OFR-O Joakim Pukk, nås via FM växel 0171- 15 70 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart. Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar löpande med personal till internationella insatser.
Flottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
